يورو 2020 .. بلجيكا تضرب شباك البرتغال بصاروخية ثورجان هازارد بالشوط الأول

تقدم منتخب بلجيكا على نظيره البرتغالي بهدف دون مقابل بالشوط الأول، في المباراة المقامة بينهما في دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية " يورو 2020”.

صاروخية ثورجان هازارد

هدف بلجيكا جاء عن طريق ثورجان هازارد في الدقيقة 42 بتسديدة قوية بباطن القدم من خارج منطقة الجزاء.



وتأهل منتخب البرتغال لدور الـ 16 بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة السادسة، فيما حل بلجيكا في صدارة ترتيب المجموعة الثانية.



ومن المقرر ان يلتقي الفائز من مباراة اليوم منتخب إيطاليا والذي بلغ الدور ربع النهائي للبطولة عقب فوزه علي منتخب النمسا بهدفين مقابل هدف بعد اللجوء الي الأشواط الإضافية في المباراة التي جمعت بينهم امس السبت علي ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وتقام بطولة الامم الاوروبية في الفترة من ١١ يونيو الجاري وحتي ١١ يوليو المقبل علي ١١ مدينة اوروبية مختلفة احتفالا بمرور ٦٠ عاما علي انشاء النسخة الاولي من البطولة عام ١٩٦٠.

ونجح رونالدو في العبور بمنتخب بلاده من مجموعة الموت والتي ضمت المانيا وفرنسا والمجر بتسجيله ٥ اهداف من اصل ٧ سجلها المنتخب البرتغالي في مرحلة دور المجموعات ليتصدر بهم قائمة هدافي البطولة والوصول الي هدفه ال١٠٩ ليعادل رقم علي داي الإيراني صاحب الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية.

فيما يدخل منتخب بلجيكا لقاء اليوم بالقوة الضاربة متمثلة في كيفن دي بروينه و روميرو لوكاكو وايدين هازار وتيبو كورتوا لتحقيق الفوز والتقدم خطوة في احراز اللقب الأول لهم في تاريخهم خاصة في ظل الأداء المقنع الذي ظهر عليه لاعبو المنتخب في الدور الأول من البطولة بتحقيق العلامة الكاملة وتصدر المجموعة الثانية.