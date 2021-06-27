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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوط البطاقات الصفراء.. التعادل السلبي يحسم أول 45 دقيقة بين الرجاء وبيراميدز

رمضان صبحي
رمضان صبحي

انتهت احداث الشوط الأول، بين فريقي الرجاء البيضاوي وبيراميدز بالتعادل السلبي ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا، على ملعب محمد الخامس فى دور الإياب بنصف كأس الكونفدرالية الافريقية.

وبدء فريق بيراميدز متحفظا في الدقائق الأولى من المباراة لعدم استقبال هدف مبكر يربك صفوف الفريق امام الرجاء البيضاوي .

وفي الدقيقة 13 ، محاولة هجومية أولى للرجاء عن طريق سفيان رحيمي الذي تمكن من إختراق منطقة الجزاء من جهة اليمين وأطلق تسديدة قوية مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس أحمد الشناوي.

واشهر حكم المباراة بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب إلياس حداد لاعب الرجاء نتيجة تدخل عنيف على قدم رمضان صبحي لاعب بيراميدز فى الدقيقة 22 .

وجاءت هجمة خطيرة للرجاء البيضاوي بعد عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها بن مالانجو برأسية ذكية مرت بشكل قريب للغاية إلى جوار القائم الأيمن لمرمى الحارس أحمد الشناوي فى الدقيقة 27 .

واشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية داخل صفوف الرجاء البيضاوي ، لـ زكريا الوردي لاعب الرجاء البيضاوي نتيجة تدخل عنيف على إبراهيم عادل لاعب بيراميدز.

وتلقي بن مالانجو بطاقة صفراء لاعب الرجاء البيضاوي نتيجة اعتراض بشكل غير لائق على حكم المباراة فى الدقيقة 36 .

وبعد مرور 3 دقائق ، تلقي نبيل دونجا بطاقة صفراء لاعب بيراميدز نتيجة تدخل عنيف على قدم سفيان رحيمي لاعب الرجاء البيضاوي فى الدقيقة 39 .

 

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول كاد أن يسجل الرجاء الهدف الأول بعدما حرمهم القائم الأيمن لمرمى الحارس أحمد الشناوي بمنع الهدف الأول للرجاء البيضاوي في المباراة بتصدي لرأسية خطيرة عن طريق بن مالانجو بعد عرضية متقنة من الجانب الأيمن فى الدقيقة 44 .

وجاءت التشكيلة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد فتحي

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - عمر جابر - رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

شريف إكرامي - أحمد أيمن منصور  - أحمد توفيق - محمد فاروق - محمود وادي - إبراهيم حسن - محمود حمادة - دودو الجباس - عبد الله بكري

وخرج من قائمة المباراة الثنائي، محمود صابر لاعب الوسط، والحارس الشاب عبد الرحمن أيمن.

تحركت بعثة نادي بيراميدز من مقر فندق إقامتها بمدينة الدار البيضاء استعدادا لمواجهة الرجاء في إطار إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي ورئيس البعثة على تحية اللاعبين قبل مغادرتهم فندق الإقامة ومطالبتهم بتحقيق الفوز مؤكدا ثقته الكبيرة في المجموعة وفي قدراتهم الفنية.

انتهى لقاء الذهاب بين بيراميدز والرجاء في القاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف على استاد الدفاع الجوي على أن تحسم مواجهة كازبلانكا المتأهل للنهائي الذي يقام في بنين يوم ١٠ يوليو المقبل.


 

 

 

 

الرجاء البيضاوي وبيراميدز الرجاء البيضاوي بيراميدز كأس الكونفدرالية الإفريقية الكونفدرالية الإفريقية ملعب محمد الخامس

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