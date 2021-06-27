حبس المتهم بقتل مدرب سباحة شهير في الشيخ زايد

أمرت النيابة العامة بالشيخ زايد بحبس المتهم بقتل مدرب سباحة عقب خلاف بينهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار.

وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لتحديد سبب الوفاة وطلبت تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة.



وأنهي مساعد مدرب سباحة بأحد الأندية الشهيرة حياة مدرب شهير بذات النادي وذلك إثر خلافات مالية بينهما.



تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من الرائد محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بورود إشارة من أحد المستشفيات بوصول جثة "حسام.ال"، مدرب سباحة بناد شهير، بها طعنة نافذة بالصدر.

توصلت التحريات المباحث بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة إلى وقوع مشادة كلامية بين المتوفي وصديقه " أمير.ح"، مدرب سباحة بنفس النادي، داخل شقتهما، بسبب بيع الأول للأخير دراجة نارية، وعدم سداد باقي ثمنها.

وتمكنت القوات برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث فرقة زايد، والمقدم إسلام سمير وكيل الفرقة من القبض على المتهم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

