بعد نجاح فريق "بابا فين".. البيلى يكشف تفاصيل التجهيزات لإقامة المسرح والعروض النارية والفنية بحفل ختام مهرجان الإسماعيلية

أحيا فريق Spice Mix، والذى اشتهر بأغنية بابا فين، عندما كانوا أطفالا، حفل ختام مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، حيث قدم الفريق عددا من الأغنيات التى تفاعل معها جمهور المهرجان.



ومر ما يقرب من 20 عاما علي طرح أغنية "بابا فين"، والتي ضمت مجموعة من الأطفال الصغار يغنون ويرقصون، حيث حققت الأغنية نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا، وإلى يومنا هذا نتذكرها.

من جانبه كشف حمادة البيلي، الموزع الموسيقي ومؤسس فرقة سبايس مكس الغنائية وشركة " سبايس ايفنت لتنظيم الحفلات، تفاصيل العروض النارية والفنية والتجهيزات لحفلتي الإفتتاح والختام لمهرجان الاسماعيلية الدولي، بعد النجاح الذي حققه في جذب أنظار و إستحسان ضيوف مهرجان الاسماعيلية للسينما التسجيلية، بمشاركة 44 دولة عربية واجنبية، خاصة وأنها المرة الأولى التي يشهد فيها مهرجان علي أرض المدينة ك مثل تلك العروض الفنية و النارية المميزة.

قال الموزع الموسيقي حمادة البيلي ومنظم الحفلات ، لأول مرة يشهد مهرجان الإسماعيلية الدولي للسينما مثل تلك التجهيزات لاقامة حفلتي الافتتاح والختام، ولكنه كان حريص من البداية علي التجهيز لاقامة حفل كبير يلقي إستحسان الجميع ويصل صداه الإيجابي خارج حدود الوطن، نظرا لإستضافة فاعليات المهرجان عدد كبير من الضيوف أصحاب الجنسيات الأجنبية المختلفة.



كما أشار البيلي، إلي أن إقامة حفل كبير وحاشد من الوزراء والضيوف الأجانب علي ضفاف قناة السويس، كان مهمة معقدة، ولكنهم إستطاعوا تذليل كل العقبات التي كان من بينها عوامل الطبيعة، ومنها شدة الرياح بالمكان المطل علي القناة، حيث تم توفير ما يقرب من 350 متر شاشات، 601 جهاز إضاءة، موزع صوت قوي، بالإضافة إلى إقامة مسرح ضخم.



أضاف البيلي، تم تنفيذ ممر مماثل لممر الموميات لإستقبال ضيوف المهرجان من وزراء وتنفيذين وفنانين وسياسين في حفل الإفتتاح، بالإضافة إلي تنظيم فاصل للتغطية الإعلامية.



كما لفت إلي إستلام مكان إقامة المسرح قبل الإفتتاح بثلاث ايام، وإعداد المسرح وتجهيزه بمعدات الصوت والاضاءة، بمشاركة ما يقرب من 150 عامل، عملوا ليل نهار، من أجل تنفيذ الأعمال بشكل مشرف لاسم مصر ومهرجان الاسماعيلية.



كما وجه "البيلي"، الشكر للقائمين علي إقامة مهرجان الإسماعيلية الدولي، وهم السيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما والناقد السينمائي عصام زكريا رئيس المهرجان والمستشار خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة، علي ما قدموه من تسهيلات لفريق العمل.

وعن ذكرياته مع أغنية" بابا فين"، قال إنه صاحب فكرة الأغنية وملحنها الفنان مصطفى كامل، أما المنتج فهو نصر محروس.



وأضاف "البيلي"، أنه صاحب فكرة تأسيس فريق للأطفال، وأكد أن المنتج نصر محروس تشجع لتقديم ألبوم للأطفال وبذل مجهودا كبيرا وقام بغناء إحدى إغنياته بصوته.

كما تحدث عن فكرة إختفاء ألبومات الأطفال وأكد أن الوحيدة التى نجحت فى تقديم أغانٍ وألبومات للأطفال حتي اليوم هى الفنانة نانسى عجرم.



وأوضح أن أغنية "بابا فين" إشتهرت في مصر والوطن العربي وقدموا وقتها حفلات فى مصر والبحرين والسعودية ولبنان ومعظم الدول العربية.

وعن موعد طرح ألبومهم الجديد، قال البيلي، سيتم طرحه خلال شهرين، ويضم 14 اغنية جديدة من توزيعه، وبمشاركة كبار الملحنين والشعراء، مشيرا الي التجهيز لمشاركة فريقه في عمل سينمائي كبير خلال الفترة المقبلة.



وكشف المطرب هادي مسعد، عضو فريق "سبايس ميكس"، عن كواليس كليب "بابا فين" وقال إنه كان بدايته الحقيقية فى عالم الغناء، وأضاف أنه كان يرقص دائما أثناء تصوير الكليب ولم يستطع المخرج السيطرة عليه وقتها.



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