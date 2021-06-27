انقلاب سيارة ملاكي وإصابة 5 أشخاص في "زفة" بالصف

أصيب 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي في "زفة" بمدينة الصف، تم نقل المصابين الى المستشفى وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع حادث واصابة عدد من الأشخاص بمدينة الصف، فور إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة أمر بسرعة الانتقال إلى مسرح الواقعة لبيان ملابساتها.

وأفادت التحريات بقيادة اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة أنه أثناء سير عدد من السيارات في زفة بمدينة الصف انقلبت احدى السيارات الملاكي ما اسفر عن اصابة ٥ من مستقليها.

انتقلت سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.



وإليك 10 نصائح هامة، يجب عليك اتباعها، لتجنب حوادث الطرق، والوصول إلى وجهتك بسلام.

1- الصيانة الدورية للسيارة

ينبغي عمل صيانة دوريّة للسيارة، وذلك من خلال فحص الإطارات والفرامل، والتأكّد من أنّها بحالة جيدة، هذا إلى جانب تفقد المحرك، وعمل صيانة دوريّة له، والتأكد من مياه التبريد بالسيارة بشكل دوريّ، ويُنصح عند شراء سيارة جديدة التأكد من وجود أجهزة تجنب الحوادث، والكاميرات الخلفيّة المدمجة، الأمر الذي يُساعد على تجنب وقوع الحوادث.

2- الابتعاد عن المشتتات أثناء القيادة

ينبغي الابتعاد عن المشتتات أثناء القيادة؛ لتجنب وقوع الحوادث المروريّة، ويمكن تطبيق ذلك من خلال تجنب استعمال الهاتف المحمول، أو إرسال الرسائل النصيّة أثناء القيادة، والتأكّد من ضبط نظام مكبر الصوت في السيارة؛ لإجراء المكالمات الهاتفيّة دون استخدام اليدين، هذا كما يجب توعية الأطفال بضرورة تركيز السائق على الطريق أثناء القيادة، وإعداد أيّ شيء يحتاجونه مقدماً.

3- ضبط كافة مرايا السيارة بطريقة صحيحة، بحيث يُمكن رؤية أكبر قدر ممكن من الطريق من الخلف.

4- الإمساك بعجلة القيادة بكلتا اليدين، فقد يؤدي استخدام يد واحدة أثناء القيادة لوقوع حادث.

5- مراقبة الطريق بحذر، فقد يظهر طفل، أو حيوان أليف، أو أحد سائقي الدراجات النارية بشكل مفاجئ؛ لذا يجب أن يكون السائق متيقظاً في كافة الأوقات.

6- عدم الإسراع عند تحول ضوء الإشارة الضوئيّة إلى اللون الأخضر.

7- عدم قيادة السيارة أثناء الشعور بالإرهاق والتعب، أو عند تناول أدوية تسبب النعاس؛ لأنه قد يؤدي لوقوع حادث، كما يُنصح باستشارة الطبيب عند البدء بتناول دواء جديد، إذا كان ما زال بالإمكان قيادة السيارة، أو أنه يوجد خطورة.

8- تجنب قيادة السيارة في الطقس السيئ، خاصةً إذا كان هناك أمطار، أو ضباب، أو رياح، أو ثلوج؛ إذ لا يمكن للسيارة الخاصة، أو السيارات المحيطة العمل بشكل طبيعيّ، الأمر الذي يؤدي وقوع الحوادث المروريّة، ومن أهم النصائح الواجب أخذها بعين الاعتبار في حالات الطقس السيئة، ما يلي:

9- تشغيل المصابيح الأماميّة للسيارة؛ للسماح للآخرين برؤية السيارة، وكذلك تشغيل مساحات الزجاج الأماميّ بشكل مستمر أثناء المطر، أو الثلج.

10- تجنب القيادة في الليل قدر الإمكان، أو في الساعات الأولى من الصباح الباكر.

