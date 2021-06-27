شباب بلوزداد يخطف وصافة الدوري الجزائري بثلاثية في مولودية وهران

تقدم شباب بلوزداد لوصافة ترتيب دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، عقب فوزه الكبير 3 / صفر على مضيفه مولودية وهران اليوم الأحد في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية والعشرين للمسابقة.

وأسفرت باقي المباريات التي جرت اليوم عن فوز النادي الرياضي القسنطيني 4 / صفر على ضيفه شبيبة سكيكدة، واتحاد الجزائر على مضيفه سريع غليزان 4 / 2، فيما تعادل شبيبة الساورة 1 / 1 مع مضيفه نصر حسين داي، وبارادو مع ضيفه نجم مقرة بالنتيجة ذاتها.

وارتفع رصيد شباب بلوزداد إلى 50 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام شبيبة الساورة، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما يتأخر بفارق ست نقاط، خلف وفاق سطيف (المتصدر).

وفي المقابل، تجمد رصيد مولودية وهران، الذي حقق فوزا وحيدا في لقاءاته الأربعة الأخيرة بالمسابقة، عند 47 نقطة في المركز الرابع.

وافتتح أمير سعيود التسجيل لبلوزداد في الدقيقة 48، فيما أضاف محمد بلخير وهشام خلف الله الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 51 و63 على الترتيب.

وبهذا الفوز، استعاد بلوزداد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في مباراته الماضية، عندما تعادل بدون أهداف مع النادي الرياضي القسنطيني يوم الأربعاء الماضي.

