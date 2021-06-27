عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شباب بلوزداد يخطف وصافة الدوري الجزائري بثلاثية في مولودية وهران

شباب بلوزداد
شباب بلوزداد

تقدم شباب بلوزداد لوصافة ترتيب دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، عقب فوزه الكبير 3 / صفر على مضيفه مولودية وهران اليوم الأحد في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية والعشرين للمسابقة.

 

وأسفرت باقي المباريات التي جرت اليوم عن فوز النادي الرياضي القسنطيني 4 / صفر على ضيفه شبيبة سكيكدة، واتحاد الجزائر على مضيفه سريع غليزان 4 / 2، فيما تعادل شبيبة الساورة 1 / 1 مع مضيفه نصر حسين داي، وبارادو مع ضيفه نجم مقرة بالنتيجة ذاتها.

 

وارتفع رصيد شباب بلوزداد إلى 50 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام شبيبة الساورة، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما يتأخر بفارق ست نقاط، خلف وفاق سطيف (المتصدر).

 

وفي المقابل، تجمد رصيد مولودية وهران، الذي حقق فوزا وحيدا في لقاءاته الأربعة الأخيرة بالمسابقة، عند 47 نقطة في المركز الرابع.

 

وافتتح أمير سعيود التسجيل لبلوزداد في الدقيقة 48، فيما أضاف محمد بلخير وهشام خلف الله الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 51 و63 على الترتيب.

 

وبهذا الفوز، استعاد بلوزداد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في مباراته الماضية، عندما تعادل بدون أهداف مع النادي الرياضي القسنطيني يوم الأربعاء الماضي.
 

شباب بلوزداد دوري المحترفين الجزائري مولودية وهران النادي الرياضي القسنطيني شبيبة سكيكدة شبيبة الساورة نصر حسين داي

ترشيحاتنا

استدعاء 300 ألف سيارة من تسلا .. تفاصيل

وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد: متخوفون من إيران.. ونعد بالعمل معها

مجلس الدولة يستقبل وفد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لمتابعة أوجه التعاون

شروط مستحيلة.. السودان يرفض مقترح إثيوبيا بشأن ملء سد النهضة

شوط البطاقات الصفراء.. التعادل السلبي يحسم أول 45 دقيقة بين الرجاء وبيراميدز

حبس المتهم بقتل مدرب سباحة شهير في الشيخ زايد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس المتهم بقتل مدرب سباحة شهير في الشيخ زايد

بشرى سارة.. صرف معاش إضافى لأصحاب المعاشات فى قانون التأمينات الجديد

قرار جديد من نقابة الموسيقيين ضد حمو بيكا ومطربي المهرجانات.. تفاصيل

منع نجل الشيخ محمد حسين يعقوب من الخطابة .. والداعية: أنا ماشي على الكتالوج

أول قرار من مجلس سموحة بعد الهزيمة 3- 0 من الإسماعيلي

خبر يفرح .. عائلة الطفل رشيد تعلن نجاح حملة التبرعات لعلاجه بـ حقنة ثمنها 35 مليون جنيه

تعليق ناري من حفيظ دراجي بعد الهجوم عليه من جماهير الأهلي.. فيديو

التفاصيل كاملة| مصرع مدرب سباحة بنادٍ شهير على يد مساعده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسطرمة العراقي في المنزل

مخاطر ضمور العضلات على الصحة بمرور الوقت

طبيب يوضح علاقة عملية تكميم المعدة والسمنة بعلاج تأخر الحمل

طريقة عمل المنسف الأردني .. خطوة بخطوة

فيديو

استقبال تاريخي .. لماذا يزور الرئيس السيسي العراق في هذا التوقيت.. فيديوجراف

ابنة هبة قطب.. ماذا حدث لفتاة المايوه الشرعي دينا هشام "فيديوجراف"

فيديوجراف.. شهادات فتيات استخدمن تطبيق حنين حسام

فيديوجراف .. من هي جينا كولانجيلو عشيقة وزير الصحة البريطاني

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

دعاء على تكتب: حقوق أصحاب المهنة

عمر عاقيل يكتب: رؤية مفقودة

ميران حسين تكتب: ضد المنطق .. «الأمان»

مني داوود تكتب: صندوق رسائلك

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ