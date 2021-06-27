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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد: متخوفون من إيران.. ونعد بالعمل معها

وزير الخارجية الاسرائيلي
وزير الخارجية الاسرائيلي

أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن قلقه بشأن الدبلوماسية الأمريكية مع إيران، لكنه وعد بنهج أقل تصادمية، في أول محادثات رفيعة المستوى للحكومة الجديدة مع أقرب حليف للدولة اليهودية.

 

وسافر وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد، وهو من الوسط الذي كان العقل المدبر لتحالف أطاح هذا الشهر بالزعيم اليميني المخضرم بنيامين نتنياهو، إلى روما للقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الذي يقوم بجولة أوروبية.

 

وقال لابيد إنه مستعد للعمل مع الولايات المتحدة لتقليل الصراع مع الفلسطينيين في أعقاب الصدامات الشهر الماضي - لكنه أوضح مخاوفه بشأن مسعى الرئيس جو بايدن للانضمام إلى اتفاق نووي مع إيران.

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وأضاف لابيد وهو يفتتح محادثات مع بلينكين في فندق بالعاصمة الإيطالية “إسرائيل لديها بعض التحفظات الجادة بشأن الاتفاق النووي الإيراني الذي تم وضعه في فيينا”.

 

وأضاف “نعتقد أن طريقة مناقشة تلك الخلافات هي من خلال المحادثة المباشرة والمهنية وليس في المؤتمرات الصحفية”.

 

ولم يذكر لابيد نتنياهو بالاسم لكنه وجه تباينًا واضحًا مع الزعيم الإسرائيلي السابق، الذي تحالف علنًا مع الحزب الجمهوري المنافس في الوقت الذي تفاوض فيه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على الصفقة الإيرانية في عام 2015.

 

وتابع لابيد “في السنوات القليلة الماضية ارتكبت أخطاء، تضررت مكانة اسرائيل من الحزبين، سنصلح هذه الأخطاء معا”.

 

وتجري الولايات المتحدة محادثات غير مباشرة مع إيران بقيادة حلفاء أوروبيين في فيينا على أمل العودة إلى الاتفاق النووي الذي حطمه دونالد ترامب سلف بايدن.

 

ويجادل بايدن وبلينكين بأن الاتفاقية كانت ناجحة، حيث قلصت إيران بشكل كبير أنشطتها النووية الحساسة، حتى انسحب ترامب وفرض عقوبات كاسحة في عام 2018.

 

وضغطت إسرائيل من أجل نهج أكثر تشددًا، معتبرة الدولة الدينية في طهران عدوًا رئيسيًا لها، بما في ذلك من خلال دعمها للجماعات المسلحة مثل حماس وحزب الله.

 

ووصف لابيد الاجتماع الذي استمر لمدة ساعة بأنه 'جيد' وقال مسؤولون أمريكيون إنهم كانوا ودودين وبناءين مع وعود بمواصلة الاتصالات.

 

وقال بلينكين إن الولايات المتحدة ستعمل عن كثب مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت ، وهو متشدد يقود ائتلافا متنوعا موحدا في الرغبة في الإطاحة بنتنياهو.

 

قال بلينكين: 'كما هو الحال مع أقرب الأصدقاء ، ستكون لدينا اختلافات عرضية'.

 

وقال 'لدينا نفس الأهداف. في بعض الأحيان نختلف في التكتيكات'.

 

أبقى بايدن نتنياهو على مسافة ذراع بعد دخوله البيت الأبيض في يناير ، لكن إدارته سارعت إلى التواصل مع الحكومة الجديدة.

 

كما سيلتقي بايدن يوم الاثنين في البيت الأبيض بالرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ، الذي يتولى في الغالب دورًا احتفاليًا وسيغادر منصبه في 5 يوليو.

 

يتطلع بايدن وبلينكين إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار الهش الذي بدأ سريانه في 21 مايو بين إسرائيل وحماس ، التي تسيطر على قطاع غزة ، بعد أسوأ قتال منذ عام 2014.

 

أثار إراقة الدماء بعضًا من أشد الانتقادات لإسرائيل في ذاكرة الكونجرس الأمريكي ، حيث اتهم بعض أعضاء الحزب الديمقراطي لبايدن نتنياهو باستخدام القوة المفرطة وإثارة الأزمة من خلال دعم الجماعات اليهودية اليمينية المتطرفة التي تريد تغيير الوضع الراهن الحساس في البلاد. مدينة القدس المقدسة.

 

انتقد نتنياهو بالفعل تفاعلات لبيد مع بلينكين ، ونشر مؤخرًا مقطع فيديو باللغة الإنجليزية على وسائل التواصل الاجتماعي يصف الحكومة الجديدة بأنها 'خطيرة للغاية' ويقول إن إسرائيل يجب أن تحتفظ بالحق في التصرف بمفردها.

 

- أهداف متواضعة -

وبعد زيارته لروما، سيتوجه لابيد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، إحدى أربع دول عربية وافقت العام الماضي على تطبيع العلاقات مع إسرائيل فيما وصفه نتنياهو بإنجاز يتوج.

 

ناقش لابيد المصالحة مع بلينكين، الذي وجه في وقت سابق اليوم مكالمة إلى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الذي كانت حكومته الانتقالية في موقف دفاعي لوعدها بضغط من ترامب لإقامة علاقات مع إسرائيل.

 

ومع استمرار التوترات بعد أعمال العنف التي اندلعت الشهر الماضي، والخلافات الحادة داخل الائتلاف الإسرائيلي والشكوك السياسية العالقة داخل السلطة الفلسطينية، موضحة إدارة بايدن أنها لا تتعجل في اتخاذ أي مبادرات سلام كبرى في الشرق الأوسط.

 

ودعا بلينكين، الذي كان يتحدث في باريس يوم الجمعة في منتدى حول شبكة بروت الموجهة للشباب، إلى تدابير بناء الثقة ووقف الاستفزازات على أمل العمل في نهاية المطاف نحو حل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

 

وتابع "لا أعتقد أن الظروف موجودة بعد. علينا العمل عليها وسنقوم بذلك".

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