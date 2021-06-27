استدعاء 300 ألف سيارة من تسلا .. تفاصيل

قررت شركة تسلا المتخصصة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، برئاسة الملياردير الأمريكي ايلون ماسك، أن تقوم باستدعاء قرابة الـ 300 ألف سيارة من طرازات تسلا 3 و النسخة التي تحمل اسم الصانع أيضا و لكن بصحبة الحرف Y، و ذلك بعد أن ظهرت بعض العيوب الخاصة بنظام القيادة.

انطلقت هذه الاصدارات من داخل المصانع الصينية التابعة لتسلا، مما اضطر السلطات الصينية، لأن تنوي العزم لاستدعاء هذه الطرازات عبر شبكات الانترنت، لاصلاح هذه المشكلة و هي المرة الأولى من نوعها أن تقوم تسيلا الصين بفعل هذا النوع من الاستدعاءات.

يذكر أن هذه الاصدارات سواء كانت تسلا 3 او تسلا Y، استطاعت أن تحقق نسبة رواج كبير داخل السوق الصيني، و يرجع ذلك إلى قدرات السيارة المذهلة، و التي تعتمد بشكل كامل على الطاقة الكهربائية النظيفة، و تقدر نسبة الطرازات المستدعاه بين 249 ألف سيارة، إلى جانب 33 ألف سيارة من طرازات Y، مع 35 ألف نسخة للطرازات المستوردة من تسلا 3.

استدعاء سابق لطرازات تسلا

و يبدو أن هذه ليست المرة الأولى التي قامت فيها تسلا بهذا الاستدعاء، ولكن حدث ذلك من قبل عندما قررت سحب 5.479 سيارة كهربائية داخل السوق الأمريكي، على خلفية وجود خلل في منظومة المكابح، مما يترتب عليه حدوث خلل كبير بالمنظومة الحركية الخاصة باطارات السيارة، ، و لم يتوقف الأمر عند ذلك فقط بل قامت خلال شهر يونيه من العام 2021 الجاري، باستدعاء ما يقرب من 7600 سيارة بسبب وجود مشكلات في حزام الامان، و ذلك تجنبًا لمشكلات كبيرة اثناء القيادة.