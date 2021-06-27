"برلمان الإخوان مجلس تصدير الأزمات".. كتب جديد لـ مصطفى بكري

أعلنت دار المعارف صدور كتاب جديد للكاتب الصحفى مصطفى بكرى تحت عنوان "برلمان الإخوان.. مجلس تصدير الأزمات" يرصد فيه مماراسات جماعة الإخوان الارهابية داخل مجلس النواب بعد أن امتلكت الاغلبية داخل مجلس ٢٠١٢ .

كما يرصد الكتاب الجديد كيف تناست جماعة الإخوان الارهابية شعاراتها، وتراجعت عن ثوابتها المعلنة، وسعت إلى اقصاء الآخرين، ومخالفة كافة القواعد القانونية والدستورية، وكيف أن الجماعة استغلت أغلبيتها فى مجلس الشعب، وسعت الى توظيفها لخدمة أهدافها وأجندتها بعيدا عن المصلحة الوطنية .

ويعرض الكاتب الصحفى مصطفى بكرى قراءة موضوعية لمضابط الجلسات لدور الانعقاد الوحيد لبرلمان الاخوان ، كما يتعرض الكتاب الصادر فى ٤٧٦ صفحة لأسرار الجلسات التى عقدت فى دور الانعقاد الوحيد، والمشاورات والازمات التى جرت داخل قاعة الجلسات.

كما يعرض الكتاب مواقف بعض الأعضاء الذين كانوا يدعون الليبرالية، وكيف تبنوا أفكار الإخوان ومواقفهم وخانوا ليبراليتهم داخل البرلمان.

ويتعرض الكتاب الى مواقف جماعة الإخوان وحلفائهم، وكيف سعوا إلى توظيف البرلمان لخدمة أهداف الجماعة واقصاء خصومها السياسيين، والاساءة للقضاء والشرطة والمؤسسة العسكرية، والتحريض ضدهم.

برلمان الإخوان.. مجلس تصدير الأزمات"

إن أهمية هذا الكتاب الذى صدر فى معرض الكتاب أنه يأتى كاشفا للمواقف والادعاءات والأكاذيب التى ظل الإخوان يرددونها على مدى سنوات طوال، وعندما سيطروا على البرلمان والحكم كشفت هذه الأكاذيب، وظهرت الجماعة بوجهها الحقيقى.

والكتاب يمثل إضافة هامة للمكتبة العربية، حيث يستند إلى وثائق تاريخية لا يستطيع أحد انكارها أو تجاهلها.