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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية اليوم الاثنين 28-6-2021

الدينار الكويتى اعلى
الدينار الكويتى اعلى العملات العربية سعرا

ينشر "صدى البلد" أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى بمستهل تعاملات اليوم الاثنين 28يونيو 2021 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي.

ونرصد حركة بيع وشراء العملات العربية اليوم فى البنك الأهلى.

وسجلت العملات العربية اليوم الاثنين :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم أعلى العملات العربية سعرا 49.08جنيه للشراء و 52.16 جنيه للبيع .


وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك الأهلى 4.15 جنيه للشراء و4.18جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك الأهلى 4.25 جنيه للشراء و4.27جنيه للبيع .


ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك الأهلى نحو 40.31 جنيه للشراء 41.64جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين21.69جنيه للشراء و22.17 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى 39.59 جنيه للشراء و40.78 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى البنك الأهلى 4 جنيهات للشراء و 4.31 جنيه للبيع.

و تختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض والطلب.

ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى.
 

العملات العربية البنك الاهلي الجنيه المصري اليوم الأثنين جنيه

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