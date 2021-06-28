سعر الدولار فى البنوك اليوم الأثنين 28-6-2021

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأثنين 28 يونيو 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى البنك المركزى 15.61 جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع .



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس 15.65جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك الامارات دبى الوطنى 15.63 جنيه للشراء و 15.72جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنوك (كريدى اجريكول ، البركة ، بلوم ، العربى الافريقى الدولى،المصرى الخليجى،المصرف المتحد، عودة ، المشرق ، العقارى المصرى العربى ،التنمية الصناعية،ابوظبى الاول FAB،الأهلى المتحد،اتش اس بى سى HSBC، الاسكندرية، قناة السويس،عودة، المشرق، الكويت الوطنى NBK، مصر ايران للتنمية )نحو 15.62جنيه للشراء و 15.72جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك( فيصل الإسلامى، الإسكندرية ،المصرف العربى الدولى ) نحو 15.61جنيه للشراء و 15.71 جنيه



وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنوك ( الأهلى ، مصر، مصرف ابوظبى الإسلامي ) نحو 15.60جنيه للشراء و 15.70جنيه.



وكان البنك المصرى المصرى أعلن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ، ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.



واستهدف قرار تحرير سعر الصرف ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.