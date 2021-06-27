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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أزمة تضرب كايزر تشيفز وتمهد الطريق لـ "عاشرة الأهلي"

موسيماني
موسيماني

يبدو أن النادي الأهلي على موعد مع البطولة العاشرة من دوري أبطال إفريقيا، لكن لا نعلم مصير البطولة في ظل الخبر الذي تردد خلال الساعات القليلة الماضية، عن عزل مدينة نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بسبب تفشي فيروس كورونا.

إضافة إلى الوضع غير الواضح لبعض اللاعبين داخل فريق كايزر تشيفز، قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا المحدد لها 17 يوليو المقبل، بسبب وجود 7 لاعبين لا يحق لهم المشاركة مع الفريق فى المباراة المقرر إقامتها على المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

وتأهل كايزر تشيفز إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعدما تعادل سلبيا أمس مع الوداد المغربي في جنوب أفريقيا، ليخطف بطاقة النهائي مستفيدًا من فوزه في الدار البيضاء بهدف دون رد على مضيفه.

وعلى الرغم من تأهل الفريق التاريخي إلا أن إدارة النادي ستكون فى موقف لا تحسد عليه بوجود 7 لاعبين تنتهى عقودهم فى 30 يونيو الجارى، وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت"، حيث تضم القائمة أكثر من نصف الفريق بينهم 6 لاعبين متاحون للمشاركة بجانب خاما بيليات المصاب والذى لن يلحق بالنهائي في كل الأحوال.

وضمت قائمة اللاعبين الذين تنتهى عقودهم نهاية الشهر الجاري كلاً من:

 الحارس بروس بفوما، والمدافع راماهلوي مفاهلي والظهير الأيمن كجوستو موليكو، وثلاثي الوسط ويلارد كاتساندي، وليبوجانج مانياما، وبيرنارد باركر.

كايزر تشيفز أنهى الموسم المحلي بنهاية دوري جنوب أفريقيا والذى ختمه هذا الموسم محتلا المركز الثامن برصيد 36 نقطة بفارق 31 نقطة عن صن داونز بطل المسابقة برصيد 67 نقطة.

البطولة العاشرة دوري ابطال افريقيا أخبار النادي الأهلي اليوم زل مدينة نادي كايزر تشيفز فيروس كورونا

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