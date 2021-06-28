تعرف على أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلى اليوم 28-6-2021

الاسترليني يسجل 21.87 جنيها للبيع

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأثنين28 يونيو 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنك الأهلى .



وسجلت أسعار العملات الأجنبية والدولار كالتالى:



وجاءت أسعار العملات الأجنبية ..وصل الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى اليوم الأثنين 15.60 جنيه للشراء و 15.70 جنيه للبيع .



ونرصد أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلى اليوم الأثنين



سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى البنك الأهلى نحو 18.60جنيه للشراء و 18.80 جنيه للبيع .





وسجل سعر صرف الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى البنك الأهلى نحو 21.64 جنيه للشراء و 21.87 جنيه للبيع .





وسجل سعر صرف مقابل الجنيه المصرى الفرنك السويسرى فى البنك الأهلى 16.98جنيه للشراء و 17.17جنيه للبيع.



واستقرت سعر صرف كورنا سويدية مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى البنك الأهلى 1.83جنيه للشراء و1.85 جنيه للبيع .





اسعار صرف العملات الآسيوية فى البنك الأهلى اليوم الأثنين



ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الاسيوية فى البنك الأهلى مقابل الجنيه المصرى .



سجل سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى نحو 14.05جنيه للشراء و 14.20 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين عند 2.41 جنيه للشراء و2.43جنيه للبيع.



وحرر البنك المركزى أسعار صرف العملات الأجنبية و الدولار فى نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض و الطلب.



وتختلف أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية من بنك لأخر .

