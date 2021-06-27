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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الرئيس السيسي يقود ثورة حقيقية في السياسة الخارجية.. وزيارته للعراق تاريخية

النائب أشرف ابو الفضل
النائب أشرف ابو الفضل

قال النائب أشرف أبو الفضل، عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس السيسي للعراق تاريخية بامتياز خصوصًا وأنها أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ 30عامًا.

 

وأضاف ابو الفضل خلال تصريحات له اليوم، ان زيارة السيسي ثورة حقيقية في العلاقات العربية - العربية من جهة، وفي العلاقات المصرية – العراقية من جهة أخرى، وتحمل الكثير من رسائل الدعم والتقدير التام لدور العراق كقوة اقليمية عربية ودولة محورية لا يمكن الاستغناء عنها.

 

وشدد عضو مجلس النواب، على أن زيارة السيسي لبغداد، انعكاس لعلاقات قوية ممتدة بين البلدين، وتأتي في سياق رغبة مصرية عارمة في دعم وتعزيز هذه العلاقات والبناء عليها لمصلحة الشعبين المصري والعراقي، وفتح آفاق أرحب في إطار وحدة المصير والتحديات، وتلبيةً للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

 

وأشار ابو الفضل الى أن الرئيس السيسي، يقود ثورة حقيقية في السياسة الخارجية، وزياراته لدول أفريقية لم يزرها رئيس مصري من قبل مثل جيبوتي، وزيارته للعراق التي لم يحدث أن قام بها رئيس مصري للعراق منذ ثلاثة عقود، تكشف أبعاد هذا التطور الهائل في السياسة الخارجية المصرية.

السيسي الرئيس السيسي العراق مجلس النواب الخارجية المصرية

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