كامل الوزير: النيل خالد ومياهه ستستمر في التدفق من المصب

أكد المهندس الفريق كامل الوزير وزير النقل، أنه نهر النيل يستمر في التدفق من منابع النيل إلى دول المصب، مشيرا إلى أن نهر النيل نهر خالد ومياهه ستستمر في التدفق من الحبشة إلى دولتي المصب.



وأضاف الفريق كامل الوزير، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن نسبة الإشغال في قطارات الصعيد تتجاوز 120% وتصل إلى 200% في الأعياد، مشيرا إلى أن القطار الكهربائي أسرع وأكثر حمولة وأقل تلوثا للبيئة.

وأضاف المهندس الفريق كامل، أن درسنا الأماكن التي تحتاج إلى القطار الكهربائي السريع، مستدركا أن القطار السريع من السخنة إلى العلمين يخدم تجمعات سكنية في السخنة والسويس.



وتابع المهندس الفريق كامل، أن دراسات القطار السريع من السخنة للعلمين بدأت منذ عام 2015، لافتا إلى أن شركات مصري تعمل في القطار الكهربائي السريع.



وأكمل المهندس الفريق كامل، أن بدء تشغيل القطار السريع السخنة مطروح يوليو 2023، وسيكون هناك قطار سريع للصهيد بسرعة 230 كيلومترا في الساعة وقطار إقليمي بسرعة 160 كيلومترا في الساعة.

أكد المهندس الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن نسبة الإشغال في قطارات الصعيد تتجاوز 120% وتصل إلى 200% في الأعياد، مشيرا إلى أن القطار الكهربائي أسرع وأكثر حمولة وأقل تلوثا للبيئة.

وأضاف المهندس الفريق كامل، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن درسنا الأماكن التي تحتاج إلى القطار الكهربائي السريع، مستدركا أن القطار السريع من السخنة إلى العلمين يخدم تجمعات سكنية في السخنة والسويس.



وتابع المهندس الفريق كامل، أن دراسات القطار السريع من السخنة لـ العلمين بدأت منذ عام 2015، لافتا إلى أن شركات مصري تعمل في القطار الكهربائي السريع.

وأكمل المهندس الفريق كامل، أن بدء تشغيل القطار السريع السخنة مطروح يوليو 2023، وسيكون هناك قطار سريع للصعيد بسرعة 230 كيلومترا في الساعة وقطار إقليمي بسرعة 160 كيلومترا في الساعة.

فيما قال المهندس الفريق كامل الوزير وزير النقل، إنه الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب من الجلوس مع وزير الداخلية بشأن مشاكل السكك الحديد، مضيفا أنه لن نتستر على فساد أو خطأ في السكك الحديد.

وأضاف الوزير، أن :اعترف بخطأي أنني أعطيت فرصة للعناصر المتطرفة، ونقلت جميع سائقي القطارات المنتمين إلى الجماعة الإرهابية".



وتابع أنه نبحث حاليا اتخاذ إجراءات قانونية ضد عناصر الجماعات الارهابية، وقعدت مع الوزير وأبلغني بوجود عناصر إرهابية متطرفة داخل السكك الحديد، مشيرا إلى أن هناك 268 عنصر إخواني في السكك الحديد ووزير الداخلية قال لي أنه أرسل قائمة بأسمائهم عام 2018 لوزير النقل السابق.



وأكد أن الداخلية طلبت نقل العناصر المتطرفة إلى أماكن غير حساسة ولكن لم ينفذ، ومعظم العناصر الاخوانية الارهابية كانوا يعملون في الأماكن الخطيرة مثل قائد القطار أو الورش.



وتابع أنه 95% من العناصر المتطرفة ينتمون للجماعات الإرهابية، وتم الإبلاغ عمن 13 من قيادات العناصر الاثارية بالسكك الحديد المحرضين ضد العمل، مستدركا أنه لن يتم عودة العمال المحرضين في السكك الحديد إلى عملهم.



وأشار إلى أنه أوقفت 13 من العناصر الاثارية عن العمل لمدة 3 أشهر مع خصم نصف راتبهم، وتم رصد 27 عنصر أثاريا يحرضون العمال على عدم العمل ووقف الإنتاج.



وأضاف المهندس الفريق كامل الوزير وزير النقل، أنه سكك حديد مصر ثاني سكك حديد في العالم، متابعا أنه قبل يناير كانت السكك الحديد تنقل مليون راكب يوميا.



وتابع المهندس الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن أسطول السكك الحديد قبل أحدث يناير كان سليما، مستدركا أنه نعمل على إعادة السكك الحديد لتنقل مليون راكب يوميا.



وتابع الوزير، أن نسبة الإشغال بأحد القطارات بكفر الشيخ 12%، مضيفا أن هناك تسربا من دفع قيمة التذكرة بسبب بعض الركاب وكمسري القطار.



وأضاف المهندس الفريق كامل، أن كان هناك إهمال في السكة الحديد في الماضي، غرامة التذكرة في الدرجة الثالثة 10 جنيهات، والدرجة الثانية 20 جنيها، لافتا إلى أن الكمسارية يحصلون على 40% من قيمة التهرب من دفع التذكرة.



وأكد المهندس الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن الكمسارية استفادوا من زيادة غرامة التهرب من دفع التذكرة، مشيرا إلى أن 480 مليون جنية سنويا كانت تضيع على السكة الحديد من قيمة الغرامات.



وتابع المهندس الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن مازال بعض الركاب يتهربون من دفع التذكرة، لافتا إلى أن توجهت إلى ورش السكك الحديد لمتابعة الأعمال وعمال الورش استقبلوني بشعار تطهير وتطوير السكك الحديد.



وتابع أن الخردة في السكة الحديد كانت تباع مجانا وأصبحت الآن تباع بالطن وسعر الطن وصل لـ 7 آلاف جنيه، ونقوم بعمل عمرة كاملة للجرارات.