عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة ساحرة.. سلاف فواخرجي تخطف الأنظار بجمالها

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي

تألقت الفنانة السورية سلاف فواخرجي بإطلالة ناعمة ومحتشمة، نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
 

وظهرت سلاف فواخرجي بإطلالة ساحرة، تستعرض من خلالها جمالها، وارتدت فستان محتشم، مع لمسات المكياج المميز، وتركت شعرها الأحمر القصير منسدلا على كتفيها ما أثار إعجاب متابعيها.
 

وشاركت سلاف فواخرجي، في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "الكندوش" وهو عمل درامي من إخراج سمير حسين، وبطولة الفنان أيمن زيدان، والنجمة سلاف فواخرجي، كندة حنا، أيمن رضا، وغيرهم.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، حول أحد الرجال الأثرياء الذي يعجب بأرملة تسكن بجواره، بالرغم من زواجه، والصراع بين الخير والشر.
 

وتعرضت سلاف فواخرجي لحملة هجوم كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب بوستر مسلسل " شيكاغو" الذي ظهرت فيه بجرأة، حيث تظهر وهي تحاول ان تقبل بطل العمل. 
 

ووصف البعض البوستر بـ خادش للحياء، وتم توجيه انتقادات لاذعة لسلاف فواخرجي وأبطال العمل. 
 

ولكن كان موقف زوج سلاف فواخرجي صادم للبعض عندما نشر البوستر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وعلق قائلا :" "بعدستي، موفقة سولاف الغالية"،ليضع حدا للشائعات التي طالت سلاف فواخرجي وزوجها بأنهما اختلافا بسبب البوستر وقررا الانفصال. 
 

وتزوج وائل رمضان من سلاف فواخرجي عام 1999 وأنجب منها أبناءه حمزة عام 2000 وعلي عام 2009.
 

وتجسد سلاف في المسلسل شخصية "ميرامار"، التي تعتبر المحرك الأساسي للأحداث، وتدور حول فترة عاشها الشعب السوري.
 

مسلسل "شارع شيكاغو"، يشارك في بطولته إلى جانب فواخرجي، الفنان مهيار خضور وجوان خضر وآخرون، وهو من إخراج محمود عبد العزيز.
 
من ناحية أخرى، تنتظر سلاف فواخرجي عرض مسلسلها الجديد «خط ساخن»، وهو العمل الذي تعود به  للدراما المصرية بعد غياب سنوات، ويشاركها بطولته، الفنان حسين فهمي، نضال الشافعي، ميدو عادل، وسهر الصايغ، والعمل من تأليف فوزية حسين وإخراج حسنى صالح.
 

واشتهرت النجمة السورية بذوقها الرفيع والتنوع بين الإطلالات الكاجوال والكلاسيك ،كما تتميز بحسها الرفيع فى اختيار فساتين السهرة التى تظهر بها فى المهرجانات ومختلف المناسبات.

وتعتمد على تسريحات الشعر البسيطة، وتظهر فى معظم الأحيان بمكياج جذاب يبرز جمال ملامحها.

سلاف فواخرجي تخطف الانظار بجمالها بـ فستان محتشم الفنانة السورية مسلسل الكندوش

ترشيحاتنا

لحظة وصول الآثار المصرية المستردة إلى مطار القاهرة وتعليق النائب العام.. فيديو

مواصفات وأسعار تويوتا راف فور موديل 2021 في الأردن | صور

الحالة حرجة والزيارات ممنوعة.. تطورات الحالة الصحية لـ جيهان السادات.. فيديو

تحالفات قوية بين كبرى الشركات أثرت في صناعة السيارات

علماء : وفيات كورونا بالهند وصلت 2 مليون ضحية

الزمالك ينهي المقاطعة مع مجموعة قنوات "أون تايم سبورت"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترك المنزل وسيطر على حساباتها.. تفاصيل خلاف شيرين وحسام حبيب

بشرى سارة.. صرف معاش إضافى لأصحاب المعاشات فى قانون التأمينات الجديد

أول قرار من مجلس سموحة بعد الهزيمة 3- 0 من الإسماعيلي

حبس المتهم بقتل مدرب سباحة شهير في الشيخ زايد

قرار جديد من نقابة الموسيقيين ضد حمو بيكا ومطربي المهرجانات.. تفاصيل

منع نجل الشيخ محمد حسين يعقوب من الخطابة .. والداعية: أنا ماشي على الكتالوج

التفاصيل كاملة| مصرع مدرب سباحة بنادٍ شهير على يد مساعده

خبر يفرح .. عائلة الطفل رشيد تعلن نجاح حملة التبرعات لعلاجه بـ حقنة ثمنها 35 مليون جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسطرمة العراقي في المنزل

مخاطر ضمور العضلات على الصحة بمرور الوقت

طبيب يوضح علاقة عملية تكميم المعدة والسمنة بعلاج تأخر الحمل

طريقة عمل المنسف الأردني .. خطوة بخطوة

فيديو

استقبال تاريخي .. لماذا يزور الرئيس السيسي العراق في هذا التوقيت.. فيديوجراف

ابنة هبة قطب.. ماذا حدث لفتاة المايوه الشرعي دينا هشام "فيديوجراف"

فيديوجراف.. شهادات فتيات استخدمن تطبيق حنين حسام

فيديوجراف .. من هي جينا كولانجيلو عشيقة وزير الصحة البريطاني

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

دعاء على تكتب: حقوق أصحاب المهنة

عمر عاقيل يكتب: رؤية مفقودة

ميران حسين تكتب: ضد المنطق .. «الأمان»

مني داوود تكتب: صندوق رسائلك

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ