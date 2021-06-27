عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يشهد مراسم تتويج الفائزين بالبطولة الدولية لأبطال الإسكواش

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تتويج الفائزين ببطولة CIB الدولية لأبطال الإسكواش التي تنظمها مجموعة أندية وادى دجلة للعام الثالث على التوالي في الفترة 22-27 يونيو الجاري، ويتنافس بها أفضل ثمانية لاعبين للإسكواش مصنفين على مستوى العالم من السيدات والرجال.

 

جاء ذلك عقب انتهاء المباراة النهائية للبطولة التي حرص وزير الشباب والرياضة على حضورها في تواجد مسئولي أندية وادى دجلة، ورعاة البطولة،  وفاز بلقب البطولة على مستوى منافسات الرجال اللاعب مصطفى عسل المصنف رقم 12 عالمياً بعد تغلبه على اللاعب محمد الشوربجي المصنف الثاني عالمياً بنتيجة 3/ 1 في مجموع الأشواط.

 

فيما فازت اللاعبة نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً على اللاعبة هانيا الحمامي المصنفة الخامسة عالمياً بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

 

أشاد الدكتور أشرف صبحي بالتنظيم المتميز للبطولة والنجاح في استضافتها بشكل يليق بإمكانيات وقدرات مصر التنظيمية للأحداث والبطولات الرياضة الدولية الكبرى، مشيراً إلى تميز مصر في رياضة الإسكواش وتربع أبطال مصر على صدارة التصنيف العالمي للعبة. 

 

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى لاعبي مصر على فوزهم بلقب البطولة الدولية لأبطال الإسكواش،  ومواصلة الانتصارات والتألق في سلسلة بطولات الإسكواش على مدار العام، متمنياً لهم استدامة الفوز في البطولات المقبلة.
 

وزير الرياضة أشرف صبحي بطولة الاسكواش أبطال الإسكواش مراسم تتويج

ترشيحاتنا

لحظة وصول الآثار المصرية المستردة إلى مطار القاهرة وتعليق النائب العام.. فيديو

مواصفات وأسعار تويوتا راف فور موديل 2021 في الأردن | صور

الحالة حرجة والزيارات ممنوعة.. تطورات الحالة الصحية لـ جيهان السادات.. فيديو

تحالفات قوية بين كبرى الشركات أثرت في صناعة السيارات

علماء : وفيات كورونا بالهند وصلت 2 مليون ضحية

الزمالك ينهي المقاطعة مع مجموعة قنوات "أون تايم سبورت"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترك المنزل وسيطر على حساباتها.. تفاصيل خلاف شيرين وحسام حبيب

بشرى سارة.. صرف معاش إضافى لأصحاب المعاشات فى قانون التأمينات الجديد

أول قرار من مجلس سموحة بعد الهزيمة 3- 0 من الإسماعيلي

حبس المتهم بقتل مدرب سباحة شهير في الشيخ زايد

قرار جديد من نقابة الموسيقيين ضد حمو بيكا ومطربي المهرجانات.. تفاصيل

منع نجل الشيخ محمد حسين يعقوب من الخطابة .. والداعية: أنا ماشي على الكتالوج

التفاصيل كاملة| مصرع مدرب سباحة بنادٍ شهير على يد مساعده

خبر يفرح .. عائلة الطفل رشيد تعلن نجاح حملة التبرعات لعلاجه بـ حقنة ثمنها 35 مليون جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسطرمة العراقي في المنزل

مخاطر ضمور العضلات على الصحة بمرور الوقت

طبيب يوضح علاقة عملية تكميم المعدة والسمنة بعلاج تأخر الحمل

طريقة عمل المنسف الأردني .. خطوة بخطوة

فيديو

استقبال تاريخي .. لماذا يزور الرئيس السيسي العراق في هذا التوقيت.. فيديوجراف

ابنة هبة قطب.. ماذا حدث لفتاة المايوه الشرعي دينا هشام "فيديوجراف"

فيديوجراف.. شهادات فتيات استخدمن تطبيق حنين حسام

فيديوجراف .. من هي جينا كولانجيلو عشيقة وزير الصحة البريطاني

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

دعاء على تكتب: حقوق أصحاب المهنة

عمر عاقيل يكتب: رؤية مفقودة

ميران حسين تكتب: ضد المنطق .. «الأمان»

مني داوود تكتب: صندوق رسائلك

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ