متحف جديد بالعاصمة الإدارية يضم الآثار النبوية.. الباز يكشف

المتحف الأول من نوعه
متحف جديد بالعاصمة الإدارية يضم الآثار النبوية.. الباز يكشف
قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن فكرة تطوير الريف المصري يؤكد أن مصر تتغير بالفعل لا بالقول، مشيرا إلى أن الدولة إن لم تقم إلا بهذا المشروع فهذا يكفيها.
وأضاف محمد الباز، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار" قائلاً: "مكنش حد يحلم في يوم أن الدولة تمد يدها بقوة وكفاءة وتمويل للريف المصري"، منوها أن سكان الريف عاشوا دائما في مشاكل ومعاناة لا تقل عن معانات صعيد مصر من نقص في الخدمات.
ولفت "الباز"، إلى أن البعض كان يعيب على الدولة بسبب التوجه لبناء عاصمة إدارية جديدة، ويرى أن الدولة تهمل العاصمة القديمة وتتجه لبناء عاصمة جديدة.
وأردف الإعلامي: "الدولة فجأت هؤلاء بتطويرها للعاصمة القديمة، وأيضًا بناء مدن جديدة، وإطلاق مشروع تطوير الريف المصري، وردت على الجميع، بأن هناك رغبة في تحديث مصر بشكل كامل".
وكشف "الباز" عن أنه سيتم بناء متحف يضم مقتنيات كبار القراء ونجوم دولة التلاوة، وأنه سيكون الأول من نوعه، مضيفاً أن سيتم نقل غرفة الآثار النبوية في مسجد الحسين إلى هذا المتحف أيضاً.
وتابع أن تلك الآثار سيتم عرضها بشكل لائق في متحف كبير بالعاصمة الإدارية، مميا يعكس اهتمام الدولة بتلك الآثار.