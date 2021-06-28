متحف جديد بالعاصمة الإدارية يضم الآثار النبوية.. الباز يكشف

المتحف الأول من نوعه

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن فكرة تطوير الريف المصري يؤكد أن مصر تتغير بالفعل لا بالقول، مشيرا إلى أن الدولة إن لم تقم إلا بهذا المشروع فهذا يكفيها.

وأضاف محمد الباز، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار" قائلاً: "مكنش حد يحلم في يوم أن الدولة تمد يدها بقوة وكفاءة وتمويل للريف المصري"، منوها أن سكان الريف عاشوا دائما في مشاكل ومعاناة لا تقل عن معانات صعيد مصر من نقص في الخدمات.

ولفت "الباز"، إلى أن البعض كان يعيب على الدولة بسبب التوجه لبناء عاصمة إدارية جديدة، ويرى أن الدولة تهمل العاصمة القديمة وتتجه لبناء عاصمة جديدة.

وأردف الإعلامي: "الدولة فجأت هؤلاء بتطويرها للعاصمة القديمة، وأيضًا بناء مدن جديدة، وإطلاق مشروع تطوير الريف المصري، وردت على الجميع، بأن هناك رغبة في تحديث مصر بشكل كامل".

وكشف "الباز" عن أنه سيتم بناء متحف يضم مقتنيات كبار القراء ونجوم دولة التلاوة، وأنه سيكون الأول من نوعه، مضيفاً أن سيتم نقل غرفة الآثار النبوية في مسجد الحسين إلى هذا المتحف أيضاً.

وتابع أن تلك الآثار سيتم عرضها بشكل لائق في متحف كبير بالعاصمة الإدارية، مميا يعكس اهتمام الدولة بتلك الآثار.