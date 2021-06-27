بتوقيع محمد النادي .. محمد رشاد يستعد لطرح أغنية جديدة

يستعد الفنان محمد رشاد، لطرح أغنية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث طرح البوستر الرسمي الخاص بها.

يتعاون محمد رشاد، مع الملحن محمد النادي في الأغنية.

وكان الفنان محمد رشاد نجم ارب ايدول،قد علق على هجوم متابعي بعد حلقته من الجرئية وشيخ الحارة الذي تقدم ايناس الدغيدي .

ونشر محمد رشاد مقطع فيديو قائلا : "الناس مش عجبها ان طلعت رديت علي تصريحات طليقتي واللي عارفنى عارف ان بقالي سنة مبتكلمش على الموضوع ، ومش برد علي تلقيح ولا استفزاز من تلطرف الاخر .

وتابع قائلا : "مؤخرا وصلي تلفون من برنامج شيخ الحارة ‏أنا طليقتي دخلت بتسجل في برنامج شيخ الحارة ويبدأ التخبيط فيا وناس كثير طلبت مني إني أنا أرد ‏أي إنسان عنده والقدرة على التحمل محدش يلومني أننا لا رديت " .