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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط مصنع مخالف لتدوير زيوت الطعام المستخدمة بجنوب الجيزة

إعادة تدوير زيوت
إعادة تدوير زيوت الطعام المستخدمه

شنت محافظة الجيزة، حملات دورية، من خلال الأحياء والمراكز لضبط المخالفين والحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين .

 

وذلك وفقا لتوجيهات اللواء  أحمد راشد محافظ الجيزة بضبط الأنشطة المخالفة واللاعبين بصحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .


وفي ذلك الإطار تمكن حي جنوب الجيزة تحت إشراف تيسير عبد الفتاح رئيس الحي إدارة بضبط اصحاب قطعة أرض فضاء بشارع المجزر الآلى بالمنيب يتم فيها إعادة تدوير زيوت الطعام المستعملة لاستخدامها مرة اخرى .

 

وتم التحفظ على المضبوطات وإيداعها مخازن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

 

كما تنفذ محافظة الجيزة خطة لتطوير شبكة الطرق والمحاور الحيوية والرئيسية بكافة القطاعات وخاصة الشوارع التي تشهد كثافات مرورية في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة خلق محاور مرورية جديدة وتطوير الشوارع التي بحاجه إلى ذلك .

 

و قامت المحافظة بتنفيذ المرحلة الأولى من أعمال تطوير ورصف طريق ميت رهينة السياحى بمركز البدرشين بطول ١.٥ كم بدءا من طريق المريوطيه حتى متحف ميت رهينة ولازالت الأعمال جارية .

 

وأعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن الانتهاء من أعمال رصف وتطوير 26 شارعا حيويا من متفرعات شارع الملك فيصل في بولاق الدكرور بإجمالي أطوال حوالي ٦ كم وبتكلفة حوالي 8.5 مليون جنيه وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي المنصرف 2020- 2021.

 

وأشار محافظ الجيزة، إلي أنه تم تطوير ١٩١ شارع ببلاط الإنترلوك ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة بالمحافظة والجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية.

 

وأوضح محافظ الجيزة، إن الشوارع التي تم تطويرها ضمن الخطة الاستثمارية بحي بولاق الدكرور للعام المالي 2020 - 2021 شملت شوارع "عبد الحكيم حامد ، عبد العزيز المنوفي ، عمر سليم ، نصر الشروبجي، عيد نافع ، الشريف ، عبد المطلب الصناديلي، مسجد أبو الخير ، حسن الصبان ، عبد العزيز حامد ، القريطي ، أحمد ماهر ، ابو شلبي ، الحريات ، السلام ، الضو ، حسين فهيم ، عبد المنعم محمود ، عبد الرازق ، سيد بدوي ، محمد عفيفي ، عبد المنعم رياض ، عبد السلام عمار ، سعودي الصناديلي ، عبد العزيز المنوفى , منصور الصناديلي " وتم الانتهاء منها بنسبة 100%.

 

وأضاف المحافظ أن عدد الشوارع التي تم الانتهاء من تطويرها ببلاط الإنترلوك ودعمها بكوابيل الانارة الحديثة ضمن المناطق المدرجة بخطة تطوير العشوائيات ببولاق الدكرور ضمت ٢٤ شارع بمنطقة حوض الذوات و ٤٦ شارع بعزبة الآمين و٥٥ شارع بمنطقة صفط اللبن الجديدة و٣٣ شارع بمنطقة ٦ اكتوبر و٣٣ شارع بمنطقة أرض اللواء والمساكن ليصل إجمالي ما تم تطويره ١٩١ شارع بحي بولاق الدكرور من إجمالي ٤٩٠ شارع من الشوارع المدرج تطويرها بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات خلال الفترة الحالية بعددا من الأحياء.

 

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محافظ الجيزة ضبط المخالفين محافظة الجيزة حى جنوب الجيزة شارع المجزر الآلى إعادة تدوير زيوت الطعام

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