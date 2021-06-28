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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر بيع وشراء الريال السعودى اليوم الاثنين 28-6-2021

الريال - السعودى
الريال - السعودى

أسعار صرف الريال السعودى فى البنوك

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأثنين 28 يونيو 2021 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

أسعار صرف الريال السعودى اليوم 

وسجلت أسعار صرف الريال السعودى اليوم الأثنين فى البنوك كالتالى : استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى عند 4.16 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك بلوم نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع.

و سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك عودة نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى الاسكندرية نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.


سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك العقارى المصرى العربى 4.06 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك مصر ايران للتنمية نحو 4.04جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك اتش اس بى س HSBC نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى المصرف المتحد نحو 4.03 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى البنك الاهلى مقابل الجنيه المصرى نحو 4.15 جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع .


وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر نحو 4.15جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.


واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.06جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الكويت الوطنىNBK نحو 4.06جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك البركة نحو 4.07جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع.


سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك الإمارات دبى الوطنى نحو 4.15 جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع.

 

الريال السعودى الجنيه المصري اليوم الأثنين جنيه سعر صرف

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