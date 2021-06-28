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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

تحجب الرؤية .. سكان شارع 106 فى المعادى يطالبون بتقليم الأشجار

صدى البلد

سادت حالة من الغضب الشديد سكان شارع 106 فى المعادى اتجاه المترو التابعة لمحافظة القاهرة، بسبب  كثافة الأشجار التى تحجب الرؤية وتعوق الحركة، حيث تكون تلك الأشجار شبكة عملاقة من الأفرع الخشبية السميكة التى تصطدم بالمنازل السكنية للمواطنين والمحلات.
 

ويقول محمد محمود في رسالة لخدمة القرّاء " بين الناس " التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : نعانى أشد المعاناه نظرًا لارتفاع الأشجار حتى غطت واجهة المنازل وحجبت الرؤيا ، كما تسببت فى انتشار الحشرات والباعوض بمنزلها.

وأضاف: يتسلق اللصوص إلى المنازل من خلال الشجر ولذلك نرجو إزالة الأشجار حفاظا على حياتنا من اللصوص وأيضا من انتشار الحشرات والفئران والتى تدخل المنازل من خلال الأشجار وفى بعض الأحيان يسقط منها ثعابين صغيرة .

وتابع قائلا : الشجر داخل عندى في البلكونة وكل ما أقوم بتقليم الأفرع بتطلع تانى والشمس مش بتدخل بيتى نهائيا بسببها.


وقال : "ذهبت للحى أكثر من مرة ووعدونى بتقليمها من المنتصف لكنه لم يحدث شيء حتى الآن ".

وناشد مسئولي الحى السرعة بتوجيه هيئة النظافة والتجميل التابعة لمحافظة القاهرة بسرعة التوجه للشارع لتقليم تلك الأشجار التى تمثل خطورة شديدة على أرواح المواطنين.


للتواصل مع القارئ من خلال رقم :
+20 102 343 7020

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

انتشار الحشرات هيئة النظافة الباعوض خدمة بين الناس هيئة النظافة والتجميل تقليم الاشجار تحجب الرؤية محافظة القاهرة الثعابين المعادي القاهرة

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