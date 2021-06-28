تحجب الرؤية .. سكان شارع 106 فى المعادى يطالبون بتقليم الأشجار

سادت حالة من الغضب الشديد سكان شارع 106 فى المعادى اتجاه المترو التابعة لمحافظة القاهرة، بسبب كثافة الأشجار التى تحجب الرؤية وتعوق الحركة، حيث تكون تلك الأشجار شبكة عملاقة من الأفرع الخشبية السميكة التى تصطدم بالمنازل السكنية للمواطنين والمحلات.



ويقول محمد محمود في رسالة لخدمة القرّاء " بين الناس " التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : نعانى أشد المعاناه نظرًا لارتفاع الأشجار حتى غطت واجهة المنازل وحجبت الرؤيا ، كما تسببت فى انتشار الحشرات والباعوض بمنزلها.

وأضاف: يتسلق اللصوص إلى المنازل من خلال الشجر ولذلك نرجو إزالة الأشجار حفاظا على حياتنا من اللصوص وأيضا من انتشار الحشرات والفئران والتى تدخل المنازل من خلال الأشجار وفى بعض الأحيان يسقط منها ثعابين صغيرة .

وتابع قائلا : الشجر داخل عندى في البلكونة وكل ما أقوم بتقليم الأفرع بتطلع تانى والشمس مش بتدخل بيتى نهائيا بسببها.



وقال : "ذهبت للحى أكثر من مرة ووعدونى بتقليمها من المنتصف لكنه لم يحدث شيء حتى الآن ".



وناشد مسئولي الحى السرعة بتوجيه هيئة النظافة والتجميل التابعة لمحافظة القاهرة بسرعة التوجه للشارع لتقليم تلك الأشجار التى تمثل خطورة شديدة على أرواح المواطنين.



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