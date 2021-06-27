عمر كمال وحسن شاكوش يطرحان مهرجان أنا العريس.. غدًا

يستعد كل من حسن شاكوش، وعمر كمال، لطرح مهرجان “أنا العريس” غداً الاثنين في تمام الساعة السادسة مساءً.

وروج عمر كمال، للمهرجان من خلال نشره صورة جمعته بشاكوش عبر صفحته الرسمية على موقع “الفيسبوك”.

يذكر أن حقق فيديو كليب أغنية “افتحي شباكك انا جيت” لـ حسن شاكوش، وياسمين رئيس، نجاحا كبيرا جداً وكسر حاجز الـ ٣٤ مليون مشاهدة بعد 3 أسابيع من طرحه عبر القناة الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

تقول كلمات الأغنية: "افتحي شباكك انا جيت .. انا واقف تحت البيت .. مش هعمل زيطه وسيط .. وحشتيني.. بتلفي وتدوري عليا ليه .. مش عايزه تحني ليه .. طب بصي يابنت الايه .. مش هحلك”.

كما طرح حسن شاكوش، مؤخراً فيديو كليب أغنية “انا على وضعي” وهي من ألحان وتوزيع : أحمد طارق يحيى، ميكس و ماستر م عمار خاطر، ومدير تصوير : أحمد ثابت، والفيديو كليب من اخراج :أحمد مفتاح.