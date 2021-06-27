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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر كمال وحسن شاكوش يطرحان مهرجان أنا العريس.. غدًا

صدى البلد

يستعد كل من حسن شاكوش، وعمر كمال، لطرح مهرجان “أنا العريس” غداً الاثنين في تمام الساعة السادسة مساءً.

وروج عمر كمال، للمهرجان من خلال نشره صورة جمعته بشاكوش عبر صفحته الرسمية على موقع “الفيسبوك”.

يذكر أن حقق فيديو كليب أغنية “افتحي شباكك انا جيت” لـ حسن شاكوش، وياسمين رئيس، نجاحا كبيرا جداً وكسر حاجز الـ  ٣٤ مليون مشاهدة بعد 3 أسابيع من طرحه عبر القناة الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

كليب حبيبتى لـ حسن شاكوش وياسمين رئيس يحقق 40 مليون مشاهدة .. فيديو

فى المهرجان بس.. عمر كمال : حسن شاكوش عنده نبرة ملهاش منافس

تقول كلمات الأغنية: "افتحي شباكك انا جيت .. انا واقف تحت البيت .. مش هعمل زيطه وسيط .. وحشتيني.. بتلفي وتدوري عليا ليه .. مش عايزه تحني ليه .. طب بصي يابنت الايه .. مش هحلك”.

كما طرح حسن شاكوش، مؤخراً فيديو كليب أغنية “انا على وضعي” وهي من ألحان وتوزيع : أحمد طارق يحيى، ميكس و ماستر م عمار خاطر، ومدير تصوير : أحمد ثابت، والفيديو كليب من اخراج :أحمد مفتاح.

حسن شاكوش الفنان حسن شاكوش عمر كمال انا العريس أحمد مفتاح

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