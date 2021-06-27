عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ضحايا كورونا بالهند

علماء : وفيات كورونا بالهند وصلت 2 مليون ضحية

حرق ضحايا كورونا
حرق ضحايا كورونا بالهند

حذر الخبراء من أن العدد الحقيقي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الهند قد يقترب من 2 مليون مقارنة مع 395 ألف حالة وفاة تم الإبلاغ عنها رسميًا.

وقال  العلماء في معهد القياسات الصحية والتقييم التابع لجامعة واشنطن ، إن الهند يمكن أن تكتشف ما بين 3 و 5 في المائة فقط بسبب عدم كفاية الاختبارات. 
يقدر مراد باناجي ، عالم الرياضيات في جامعة ميدلسكس ، أن عدد القتلى الحقيقي في البلاد قد يكون حوالي خمسة أضعاف الرقم المذكور.

وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال ، اعتمد باناجي التقدير جزئيًا على بيانات الوفيات وبيانات المسح المصلي ، والتي تُظهر وجود الأجسام المضادة في السكان.

تعكس هذه التقديرات المتزايدة صدى الأبحاث التي أجرتها صحيفة نيويورك تايمز الشهر الماضي والتي قالت إن العدد الحقيقي للقتلى قد يكون أقرب إلى 1.6 مليون.

بالتشاور مع أكثر من عشرة خبراء ، وجدت التايمز صعوبة في الحصول على صورة واضحة حتى للعدد الإجمالي للعدوى في الهند بسبب ضعف حفظ السجلات ونقص الاختبارات على نطاق واسع.

علماء حذر الخبراء فيروس كورونا فيروس كورونا الهند العدد الحقيقي

ترشيحاتنا

لحظة وصول الآثار المصرية المستردة إلى مطار القاهرة وتعليق النائب العام.. فيديو

مواصفات وأسعار تويوتا راف فور موديل 2021 في الأردن | صور

الحالة حرجة والزيارات ممنوعة.. تطورات الحالة الصحية لـ جيهان السادات.. فيديو

تحالفات قوية بين كبرى الشركات أثرت في صناعة السيارات

علماء : وفيات كورونا بالهند وصلت 2 مليون ضحية

الزمالك ينهي المقاطعة مع مجموعة قنوات "أون تايم سبورت"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترك المنزل وسيطر على حساباتها.. تفاصيل خلاف شيرين وحسام حبيب

بشرى سارة.. صرف معاش إضافى لأصحاب المعاشات فى قانون التأمينات الجديد

أول قرار من مجلس سموحة بعد الهزيمة 3- 0 من الإسماعيلي

حبس المتهم بقتل مدرب سباحة شهير في الشيخ زايد

قرار جديد من نقابة الموسيقيين ضد حمو بيكا ومطربي المهرجانات.. تفاصيل

منع نجل الشيخ محمد حسين يعقوب من الخطابة .. والداعية: أنا ماشي على الكتالوج

التفاصيل كاملة| مصرع مدرب سباحة بنادٍ شهير على يد مساعده

خبر يفرح .. عائلة الطفل رشيد تعلن نجاح حملة التبرعات لعلاجه بـ حقنة ثمنها 35 مليون جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسطرمة العراقي في المنزل

مخاطر ضمور العضلات على الصحة بمرور الوقت

طبيب يوضح علاقة عملية تكميم المعدة والسمنة بعلاج تأخر الحمل

طريقة عمل المنسف الأردني .. خطوة بخطوة

فيديو

استقبال تاريخي .. لماذا يزور الرئيس السيسي العراق في هذا التوقيت.. فيديوجراف

ابنة هبة قطب.. ماذا حدث لفتاة المايوه الشرعي دينا هشام "فيديوجراف"

فيديوجراف.. شهادات فتيات استخدمن تطبيق حنين حسام

فيديوجراف .. من هي جينا كولانجيلو عشيقة وزير الصحة البريطاني

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

دعاء على تكتب: حقوق أصحاب المهنة

عمر عاقيل يكتب: رؤية مفقودة

ميران حسين تكتب: ضد المنطق .. «الأمان»

مني داوود تكتب: صندوق رسائلك

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ