علماء : وفيات كورونا بالهند وصلت 2 مليون ضحية

ضحايا كورونا بالهند

حذر الخبراء من أن العدد الحقيقي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الهند قد يقترب من 2 مليون مقارنة مع 395 ألف حالة وفاة تم الإبلاغ عنها رسميًا.

وقال العلماء في معهد القياسات الصحية والتقييم التابع لجامعة واشنطن ، إن الهند يمكن أن تكتشف ما بين 3 و 5 في المائة فقط بسبب عدم كفاية الاختبارات.

يقدر مراد باناجي ، عالم الرياضيات في جامعة ميدلسكس ، أن عدد القتلى الحقيقي في البلاد قد يكون حوالي خمسة أضعاف الرقم المذكور.

وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال ، اعتمد باناجي التقدير جزئيًا على بيانات الوفيات وبيانات المسح المصلي ، والتي تُظهر وجود الأجسام المضادة في السكان.

تعكس هذه التقديرات المتزايدة صدى الأبحاث التي أجرتها صحيفة نيويورك تايمز الشهر الماضي والتي قالت إن العدد الحقيقي للقتلى قد يكون أقرب إلى 1.6 مليون.

بالتشاور مع أكثر من عشرة خبراء ، وجدت التايمز صعوبة في الحصول على صورة واضحة حتى للعدد الإجمالي للعدوى في الهند بسبب ضعف حفظ السجلات ونقص الاختبارات على نطاق واسع.