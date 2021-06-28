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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ائتلاف أولياء أمور: انترفيوا المدارس الخاصة للأطفال طبقي وعنصري.. فيديو

المدارس الخاصة
المدارس الخاصة

أكدت أمير محمود، منسق ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، أن المدارس أساءت استخدام "الانترفيوا" أي المقابلات الشخصية قبل استقبال الأطفال في المراحل الدراسية الأولى، مشددة على أن المدرسة هي المنشئة التعليمية للأطفال ويذهب إليه الطفل للتعلم، لذلك لا يجب أن يكون هناك "انترفيوا" قبل قبول الطلاب.

 

وأوضحت "محمود"، خلال لقاءه ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأسئلة التي تكون في "الانترفيوا" عن الحيوانات والألوان والوقوف على الحالة النفسية للطفل ومرونته الاجتماعية من عدمه، كما أن هناك اشتراطات أن يكون الأم والأب للطفل حاصلين على مؤهل دراسي عالي وحال انفصال الأم والأب يعني عدم قبول الطفل، منوهة إلى أن هناك أسئلة أخرى كاشتراك النادي وتحول الأمر بشكل طبقي وعنصري.

 

وأضافت أن هناك مساعدة لأولياء الأمور من قبل الائتلاف بالتوجيه لطلبات للمدارس، مشيرة إلى أن التقسيم الطبقي في المدارس مرفوض ويجب الحث على الاجتهاد، منوهة إلى أن دور المدرسة في التربية والتعليم وإضافة أفكار لتفوق الأطفال.

 

المدارس أمير محمود أولياء امور المدارس الخاص ائتلاف أولياء أمور المراحل الدراسية المدارس الخاصة

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