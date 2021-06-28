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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. تفاصيل خلاف شيرين وحسام حبيب.. ومنع حمو بيكا من الغناء ووفاة اعتماد خورشيد

حسام حبيب ووالده
حسام حبيب ووالده وشيرين عبد الوهاب

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الفنية المحلية والعالمية على مدار الساعات الماضية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية ، وفاة اعتماد خورشيد بعد صراع مع المرض وقرار جديد من نقابة الموسيقيين ضد حمو بيكا ومطربي المهرجانات وتفاصيل خلاف شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب.

 

 

ترك المنزل وسيطر على حساباتها.. تفاصيل خلاف شيرين وحسام حبيب

 

شهدت الساعات الأخيرة جدلا واسعا حول حقيقة الخلافات بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب.

 

 

وفاة اعتماد خورشيد بعد صراع مع المرض

 

توفيت منذ قليل الإعلامية والمنتجة اعتماد خورشيد، حيث تم نقلها إلى العناية المركزة إثر تعرضها لوعكة صحية شديدة ووضعها على جهاز التنفس الصناعي.

 

كواليس تعاون عمرو دياب مع طارق العريان في إعلان جديد ..خاص

 

علم “صدى البلد” أن المطرب عمرو دياب انتهى من تصوير إعلان لإحدى شركات الأتصالات، حيث قام بتسجيل الأغنية منذ أيام في الساحل .

 

 

في كامل وعيها وتشعر برحيل زوجها.. تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز

 

يكشف صدى البلد تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز وذلك بعد نقلها من غرفة العناية المركزة لمصابي كورونا ، إلى غرفة عناية مركزة عادية .

 

 

قرار جديد من نقابة الموسيقيين ضد حمو بيكا ومطربي المهرجانات.. تفاصيل

 

قرر مجلس نقابة الموسيقيين فى اجتماعه اليوم  منع التعامل مع حمو بيكا ونور التوت ومسلم وعنبة وأحمد موزة، على أن يمنع كل من ليس عضوًا بالنقابة وغير مصرح له بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات.

 

 

نقل الشاعر أمل الطائر لمستشفى المنيل في حالة حرجة

 

أعلنت الصفحة الرسمية للشاعر الغنائي أمل الطائر، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نقل الشاعر إلى مستشفى المنيل التخصصي، نظرًا لتدهور حالته الصحية.

 

 

شيرين عبد الوهاب دلال عبد العزيز شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب المطرب عمرو دياب الإعلامية والمنتجة اعتماد خورشيد وفاة اعتماد خورشيد الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

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