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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تكشف أسباب منع نجل الشيخ محمد حسين يعقوب من الخطابة

نجل الشيخ محمد حسين
نجل الشيخ محمد حسين يعقوب

كشف مصدر بوزارة الأوقاف المصرية، سبب إحالة علاء الدين محمد حسين، إمام وخطيب بأوقاف الجيزة إلى وظيفة باحث دعوة، ومنعه من صعود المنبر أو إمامة الصلاة بالمساجد، ويعمم بيان بذلك على المديريات.

 

وقال مصدر بالأوقاف لـ«صدى البلد»، إن هذا القرار جاء بناء مذكرة من مديرية أوقاف الجيزة المرفوعة للوزارة، مفادها أن الشيخ علاء الدين محمد حسين لم يلتزم بموضوع خطبة الجمعة الماضية، وتعمد الإطالة في وقت الخطبة المحدد من وزارة الأوقاف، منوهًا بأن موضوع الخطبة المحدد كان  تحت عنوان «الفساد صوره ومخاطـره».

 

ولفت المصدر إلى أن قرار منع الشيخ محمد حسين يعقوب من الخطابة لا علاقة له بوالده، بل لأنه لم يلتزم بالتعليمات التي تطبق على جميع المساجد، منوهًا بأن منعه من الخطابة لمدة عام.

 

وتابع: إن وزارة الأوقاف  تشدد على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين "الأولى والثانية" مراعاة للظروف الراهنة.

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وردًا على ذلك قرار منعه من الخطابة، قال علاء الدين يعقوب، نجل الشيخ محمد حسين يعقوب، إن منعه من الخطابة والإمامة جاء بقرار من وزارة الأوقاف.

 

وأضاف نجل «يعقوب» على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: وزارة الأوقاف تقرر منعي من الخطابة والإمامة دون إبداء أي سبب.. بفضل الله لم ارتكب مخالفة واحدة طوال سنوات عملي بالأوقاف والكل يشهد بذلك».

وتابع: «أنا ماشي على الكتالوج.. الحمد لله على كل حال».

 

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