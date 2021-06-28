محمود خرج من منزله لشراء ملابس بمنطقة وسط البلد القاهرة ولم يعد.. ووالده يستغيث

ابن مشتول السوق..

استغاث المواطن سامح محمد عبد المجيد الشرمبابلى، في رسالة إلى خدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد"، بسبب تغيب ابنه "محمود" منذ أربعة أيام فى ظروف غامضة.

وقال سامح في رسالته: "تغيب ابني محمود سامح محمد عبد المجيد، طالب بالصف الثالث الثانوى البالغ من العمر 18 عاما ، عن منزله من مركز مشتول السوق محافظة الشرقية، سافر إلى القاهرة يوم الخميس يشترى ملابس بمنطقة وسط البلد، الموافق 24 /6 /2021 ولم يعد حتى الآن.



وأضاف: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروه ابنكم.. بحثنا عنه فى كل مكان ولم نصل إليه، أتمنى من أهل الخير يكون رجوعه لينا ولأهله على إيديكوا.. أرجوكم انشروا صورته حتى نتمكن من الوصول إليه، رأفة بحال والدته المريضة التى كاد أن ينفطر قلبها على غيابها”.



وطالب كل من يتعرف على صورته بالتواصل معهم على الأرقام الآتية:

01064160183

01008853194

01148710919



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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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