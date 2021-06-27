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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالتعاون مع توما .. فريق واما يستعد لطرح أغنية جديدة

صدى البلد

أعلن الفنان أحمد الشامي، عضو فريق واما، عن تجهيزهم لأغنية جديدة من المفترض ان يتم طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة، وهي من توزيع الموزع الموسيقي توما.

نشر أحمد شامي، صورة من داخل الأستوديو جمعته بـ توما، وعلق عليها قائلاً: “أنا والموزع الجامد توما، وأغنية جامدة أوي لـ واما قريباً جداً".

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أحمد الشامي يستعيد ذكريات واما بصورة نادرة

وشارك أحمد شامي، في مسلسل "أحسن أب" الذي تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول أحد الآباء الذى قام بتربية ابنه وحده، وبشكل كوميدى يستعرض خلال 15 حلقة علاقتهم معا وكيف وقفا أمام الكثير من الصعوبات بشكل قوى وبه نوع من الجذب، خاصة أن الأب يقرر خوض مسابقة أحسن أب والعمل يلقى الضوء حول هذه العلاقة القوية بين الطرفين، وكيف كل منهما يساعد الاخر فى حياته، وتم الاستقرار على تقديم العمل فى 15 حلقة لتفادى المط والتطويل فى السيناريوهات وتقديم وجبة دسمة من الدراما والكوميديا والتشويق.

يذكر أن نشر الفنان أحمد فهمى، عضو فريق واما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام فيديو جديد له.

وظهرأحمد فهمى فى الفيديو برفقة محمد نور، ونالت الصورة إعجاب متابعيه، وعبروا عن تحمسهم الشديد لطرح عمل غنائي جديد لـ واما.

واما فريق واما احمد الشامي الفنان أحمد الشامي احمد فهمي الفنان احمد فهمى

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