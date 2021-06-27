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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك ينهي المقاطعة مع مجموعة قنوات "أون تايم سبورت"

صدى البلد

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك اليوم إنهاء حالة المقاطعة لمجموعة قنوات أون تايم سبورت على خلفية الاعتذار الذي صدر عن مجموعة قنوات أون تايم سبورت لنادي الزمالك، وكذلك الاعتذار الذي قدمه مذيع القناة كريم رمزي للنادي وجماهيره، واعترافه بالخطأ الذي وقع فيه لاعتماده على مصدر غير موثوق فيه، وهو ما أعاد حق نادي الزمالك، وجماهيره أمام الرأي العام.



ونظرا لأن الحقائق وضحت تماما للرأي العام الرياضي، وأجمع الكل على رفض اختلاق المواقف والأحداث التي لم يكن لها وجود على أرض الواقع وأصابت أطراف تلك المواقف بجرح عميق.. اتخذت اللجنة قرارها لتبرهن على حسن النوايا، وتنتظر اللجنة في نفس الوقت نتيجة التحقيق الذي أشارت إليه مجموعة قنوات أون تايم سبورت في بيانها الذي نشر للرأي العام.

 

وتعد اللجنة جماهير الزمالك في كل مكان بأنها لن تتوانى عن اتخاذ أي موقف أو قرار ضد أي شخص أو هيئة يهدر حق النادي، وجماهيره العريضة لإعادة حق النادي مهما كلفها ذلك.

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الزمالك ينهي المقاطعة مع مجموعة قنوات "أون تايم سبورت"

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