بأسهل الطرق.. كيف تكشف من يسرق شبكة الواي فاي الخاصة بك ؟

يتعرض عدد كبير من مستخدمي شبكة الواي فاي الخاصة ببعض المواقف الغريبة التي أحيانا تتمثل في بطء شبكة الواي فاي فجأة أو استهلاكها في وقت قليل جدا دون وجود سبب مقنع، الأمر الذي يتطلب منك عملية فحص سريع لمعرفة إذا ما تم سرقة شبكة الواي فاي الخاصة بك أم لا .



وبحسب موقع Mashable فإنه في حالة مشاركة كلمة السر مع شخص غريب أو حتى سرقة شبكة الواي فاي الخاصة فإن هذا الأمر ينذر بعدد من العوامل منها البطء الملحوظ لسرعة الإنترنت واستنزاف سعة الإنترنت الخاصة بك، ولكن هناك عدد من العوامل يمكن من خلاله اكتشاف من يقوم بسرقة شبكة الواي فاي الخاصة بك، ومنها :

الطريقة الأولى: استخدم التطبيقات لمعرفة من يسرق شبكة الواي فاي الخاصة بك

يتوفر عدد من التطبيقات لتوفير عمليات بحث تلقائية عن الأجهزة غير المعتادة التي تم تسجيل دخولها إلى شبكة الواي فاي، حيث يمكن أن يوفر التحقق من هذه الأجهزة ، خاصة إذا كانت متصلة في أوقات غريبة من اليوم والتي يمكن أن تساعدك في تحديد المشاكل، ومنها:



تطبيق Wi-Fi Thief Detector



هذا التطبيق سهل التحميل ومصمم لتحقيق نتائج سريعة.، وسيُظهر لك عدد الأجهزة الموجودة على جهاز الراوتر الخاص بك ، ويساعدك على اكتشاف الأجهزة التي لا تنتمي إليها ، ويربطك بإعدادات جهاز الراوتر حتى تتمكن من إجراء التغييرات التي تحتاجها بسرعة.

تطبيق Paessler PRTG Network Monitor



وهوعبارة عن مجموعة كاملة من أدوات إدارة جهاز الراوتر، بما في ذلك الكشف التلقائي عن حركة المرور الغريبة ، وتحليل كيفية استخدام الشبكة حيث يعتبر التطبيق مجاني لمدة 30 يومًا.

الطريقة الثانية : تحقق من تسجيلات دخول شبكة الواي فاي

إذا كنت تشك في أن شخصًا ما يسرق شبكة الواي فاي الخاصة بك ، فأنت بحاجة إلى تسجيل الدخول إلى صفحة إدارة جهاز الراوتر، حيث يمكن القيام بذلك عن طريق كتابة 192.168.1.1 أو 192.168.2.1 في شريط العناوين للوصول إلى صفحة إدارة جهاز الراوتر.

بمجرد وصولك إلى صفحة admin الأدمن أومسؤول ، ستحتاج إلى تحديد الصفحة التي تسرد عناوين MAC المختلفة المتصلة بجهاز الكمبيوتر الخاص بك، وسيختلف موقع هذه الصفحة اعتمادًا على جهاز الراوتر ، ولكن قد تجده ضمن الحالة اللاسلكية أو في قائمة عميل DHCP.

يمكنك استخدام هذه القائمة لحساب عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت لديك، وإذا رأيت ستة عناوين مثلا وأنت لديك أربعة أجهزة فقط في منزلك ، فمن المؤكد أن شخصًا ما يسرق الإنترنت الخاص بك، حيث يجب عليك حينها تغيير كلمة السر .

