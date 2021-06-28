عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بأسهل الطرق.. كيف تكشف من يسرق شبكة الواي فاي الخاصة بك ؟

كيف تكشف من يسرق
كيف تكشف من يسرق شبكة الواي فاي الخاصة بك ؟

يتعرض عدد كبير من مستخدمي شبكة الواي فاي الخاصة ببعض المواقف الغريبة التي أحيانا تتمثل في بطء شبكة الواي فاي فجأة أو استهلاكها في وقت قليل جدا دون وجود سبب مقنع، الأمر الذي يتطلب منك عملية فحص سريع لمعرفة إذا ما تم سرقة شبكة الواي فاي الخاصة بك أم لا . 


وبحسب موقع Mashable فإنه في حالة مشاركة كلمة السر مع شخص غريب أو حتى سرقة شبكة الواي فاي الخاصة فإن هذا الأمر ينذر بعدد من العوامل منها البطء الملحوظ لسرعة الإنترنت واستنزاف سعة الإنترنت الخاصة بك، ولكن هناك عدد من العوامل يمكن من خلاله اكتشاف من يقوم بسرقة شبكة الواي فاي الخاصة بك، ومنها :

Securing the WiFi | | signafy

ثغرة خطيرة في هواتف آيفون تعطل شبكة الواي فاي نهائيا.. تفاصيل

حكم استخدام شبكات الواي فاي بدون علم أصحابها

 

الطريقة الأولى: استخدم التطبيقات لمعرفة من يسرق شبكة الواي فاي الخاصة بك

Norton: WiFi Privacy app launched for iOS, Android

يتوفر عدد من التطبيقات لتوفير عمليات بحث تلقائية عن الأجهزة غير المعتادة التي تم تسجيل دخولها إلى شبكة الواي فاي، حيث يمكن أن يوفر التحقق من هذه الأجهزة ، خاصة إذا كانت متصلة في أوقات غريبة من اليوم والتي يمكن أن تساعدك في تحديد المشاكل، ومنها: 


تطبيق Wi-Fi Thief Detector 


هذا التطبيق سهل التحميل ومصمم لتحقيق نتائج سريعة.، وسيُظهر لك عدد الأجهزة الموجودة على جهاز الراوتر الخاص بك ، ويساعدك على اكتشاف الأجهزة التي لا تنتمي إليها ، ويربطك بإعدادات جهاز الراوتر حتى تتمكن من إجراء التغييرات التي تحتاجها بسرعة.

 

تطبيق Paessler PRTG Network Monitor


وهوعبارة عن مجموعة كاملة من أدوات إدارة جهاز الراوتر، بما في ذلك الكشف التلقائي عن حركة المرور الغريبة ، وتحليل كيفية استخدام الشبكة حيث يعتبر التطبيق مجاني لمدة 30 يومًا.

 

الطريقة الثانية : تحقق من تسجيلات دخول شبكة الواي فاي

How To Secure Your WiFi Router At Home To Ensure Safe Remote Working

إذا كنت تشك في أن شخصًا ما يسرق شبكة الواي فاي الخاصة بك ، فأنت بحاجة إلى تسجيل الدخول إلى صفحة إدارة جهاز الراوتر، حيث يمكن القيام بذلك عن طريق كتابة 192.168.1.1 أو 192.168.2.1 في شريط العناوين للوصول إلى صفحة إدارة جهاز الراوتر.

 

بمجرد وصولك إلى صفحة admin الأدمن أومسؤول ، ستحتاج إلى تحديد الصفحة التي تسرد عناوين MAC المختلفة المتصلة بجهاز الكمبيوتر الخاص بك، وسيختلف موقع هذه الصفحة اعتمادًا على جهاز الراوتر ، ولكن قد تجده ضمن الحالة اللاسلكية أو في قائمة عميل DHCP.

 

يمكنك استخدام هذه القائمة لحساب عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت لديك، وإذا رأيت ستة عناوين مثلا وأنت لديك أربعة أجهزة فقط في منزلك ، فمن المؤكد أن شخصًا ما يسرق الإنترنت الخاص بك، حيث يجب عليك حينها تغيير كلمة السر . 
 

شبكة الواي فاي سرقة شبكة الواي فاي اكتشاف سرقة شبكة الواي فاي سرقة الإنترنت جهاز الراوتر كيفية اكتشاف سرقة الواي فاي كيفية اكتشاف سرقة الإنترنت

موضوعات متعلقة

تقنية جديدة من جوجل.. تصل لهاتفك المفقود بدون إنترنت

بدون إنترنت.. أسهل طرق لتحميل خرائط وطرق Google Maps على هاتفك

إنترنت فائق السرعة.. المجتمعات العمرانية: رشيد الجديدة مدينة جيل رابع

لصالح إيدج.. مايكروسوفت تعتزم وقف متصفح إنترنت إكسبلورر

ترشيحاتنا

كوبا أمريكا.. البرازيل تتعادل مع الإكوادور.. وفنزويلا تودع البطولة

متحف جديد بالعاصمة الإدارية يضم الآثار النبوية.. الباز يكشف

يوليو.. شهر العودة الكبيرة لحفلات الفرق الموسيقية في مصر

اكتشاف جديد بالسعودية.. بقايا حوت منقرض منذ 37 مليون سنة/ شاهد

الصحة: تسجيل 389 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 30 وفاة

تفاصيل القصف الذي تعرضت له الأراضي السورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترك المنزل وسيطر على حساباتها.. تفاصيل خلاف شيرين وحسام حبيب

بشرى سارة.. صرف معاش إضافى لأصحاب المعاشات فى قانون التأمينات الجديد

أول قرار من مجلس سموحة بعد الهزيمة 3- 0 من الإسماعيلي

180 دقيقة = 0 تسديد .. أرقام كارثية لرمضان صبحي بعد الخروج من الكونفدرالية

حبس المتهم بقتل مدرب سباحة شهير في الشيخ زايد

قرار سعودي جديد بشأن تلقيح الأطفال ضد كورونا

أول تعليق من كايزر تشيفز على أزمة إصابات اللاعبين قبل لقاء الأهلي (خاص)

التفاصيل كاملة| مصرع مدرب سباحة بنادٍ شهير على يد مساعده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسطرمة العراقي في المنزل

مخاطر ضمور العضلات على الصحة بمرور الوقت

طبيب يوضح علاقة عملية تكميم المعدة والسمنة بعلاج تأخر الحمل

طريقة عمل المنسف الأردني .. خطوة بخطوة

فيديو

استقبال تاريخي .. لماذا يزور الرئيس السيسي العراق في هذا التوقيت.. فيديوجراف

ابنة هبة قطب.. ماذا حدث لفتاة المايوه الشرعي دينا هشام "فيديوجراف"

فيديوجراف.. شهادات فتيات استخدمن تطبيق حنين حسام

فيديوجراف .. من هي جينا كولانجيلو عشيقة وزير الصحة البريطاني

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

دعاء على تكتب: حقوق أصحاب المهنة

عمر عاقيل يكتب: رؤية مفقودة

ميران حسين تكتب: ضد المنطق .. «الأمان»

مني داوود تكتب: صندوق رسائلك

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ