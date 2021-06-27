عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حكام الدوري.. سعيد حمزة يدير مباراة الزمالك والمقاصة

صدى البلد

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة عن الاطقم التحكيمية لإدارة مباراتي غدا الاثنين فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويلتقى فريق الزمالك نظيره فريق مصر المقاصة فى تمام الساعة السابعة مساء على ملعب استاد الجيش بالسويس.

بينما يواجه فريق انبي نظيره فريق المقاولون العرب على ملعب استاد بتروسبورت فى السابعة مساء أيضا.

وجاءت الأطقم التحكيمية على النحو التالي:

يدير مباراة الزمالك ومصر المقاصة سعيد حمزة حكما للساحة على أن يعاونه ثنائي المساعدين هشام الدسوقى ووائل شعبان وحكما رابعا شريف حسن وحكما للفيديو طارق مجدى ومساعده عاطف حسين.

كما أسندت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة إدارة مباراة إنبي والمقاولون العرب إلى طاقم تحكيمي مكون من:
وليد عبد الرازق حكما للساحة ويساعده الثنائي احمد التلاوى وأيمن العقاد وحكما رابعا محمد عبدالنبي وحكما رابعا محمد سلامة ومساعده مصطفى عثمان.

الزمالك يتدرب في السادسة مساء استعدادا لمواجهة مصر المقاصة


يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خاض تدريبه الختامي خلال معسكره المغلق بالعين السخنة في السادسة مساء اليوم الأحد استعدادا لخوض مباراة المقاصة المقرر لها غدا الإثنين في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد الجيش بالسويس.

وكان الجهاز الفني للفريق أعلن عن قائمة اللقاء والتي جاءت كالتالي:-

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبوجبل

الدفاع : حمزة المثلوثي وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح.

الوسط : طارق حامد ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور وإسلام جابر ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد "زيزو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف "أوباما" وأشرف بن شرقي.

الهجوم : سيف الدين الجزيري ومروان حمدي.

ويعتلي الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 58 نقطة، بينما يقع مصر المقاصة في المركز السابع برصيد 36 نقطة.

مصر الدوري الممتاز طارق حامد نادي الزمالك بتروسبورت

ترشيحاتنا

لحظة وصول الآثار المصرية المستردة إلى مطار القاهرة وتعليق النائب العام.. فيديو

مواصفات وأسعار تويوتا راف فور موديل 2021 في الأردن | صور

الحالة حرجة والزيارات ممنوعة.. تطورات الحالة الصحية لـ جيهان السادات.. فيديو

تحالفات قوية بين كبرى الشركات أثرت في صناعة السيارات

علماء : وفيات كورونا بالهند وصلت 2 مليون ضحية

الزمالك ينهي المقاطعة مع مجموعة قنوات "أون تايم سبورت"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترك المنزل وسيطر على حساباتها.. تفاصيل خلاف شيرين وحسام حبيب

بشرى سارة.. صرف معاش إضافى لأصحاب المعاشات فى قانون التأمينات الجديد

أول قرار من مجلس سموحة بعد الهزيمة 3- 0 من الإسماعيلي

حبس المتهم بقتل مدرب سباحة شهير في الشيخ زايد

قرار جديد من نقابة الموسيقيين ضد حمو بيكا ومطربي المهرجانات.. تفاصيل

منع نجل الشيخ محمد حسين يعقوب من الخطابة .. والداعية: أنا ماشي على الكتالوج

التفاصيل كاملة| مصرع مدرب سباحة بنادٍ شهير على يد مساعده

خبر يفرح .. عائلة الطفل رشيد تعلن نجاح حملة التبرعات لعلاجه بـ حقنة ثمنها 35 مليون جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسطرمة العراقي في المنزل

مخاطر ضمور العضلات على الصحة بمرور الوقت

طبيب يوضح علاقة عملية تكميم المعدة والسمنة بعلاج تأخر الحمل

طريقة عمل المنسف الأردني .. خطوة بخطوة

فيديو

استقبال تاريخي .. لماذا يزور الرئيس السيسي العراق في هذا التوقيت.. فيديوجراف

ابنة هبة قطب.. ماذا حدث لفتاة المايوه الشرعي دينا هشام "فيديوجراف"

فيديوجراف.. شهادات فتيات استخدمن تطبيق حنين حسام

فيديوجراف .. من هي جينا كولانجيلو عشيقة وزير الصحة البريطاني

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

دعاء على تكتب: حقوق أصحاب المهنة

عمر عاقيل يكتب: رؤية مفقودة

ميران حسين تكتب: ضد المنطق .. «الأمان»

مني داوود تكتب: صندوق رسائلك

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ