تحالفات قوية بين كبرى الشركات أثرت في صناعة السيارات

شكلت صناعة السيارات قيمة كبيرة من نوعها على مر التاريخ، بعد أن باتت من اشهر وسائل الانتقال حول العالم، نسبة إلى سرعتها و سهولة تنقلها بين المدن و المحافطات و ربما بين البلدان، بل استطاعت شركات تصنيع السيارات أن تبهر محبيها باستخدام احدث التقنيات التكنولوجية ، سواء كانت تتعلق بأنظمة الدفع، أو الوسائل الخاصة بالامان و السلامة، أو عناصر الرفاهية التي تشغل الكثير من الرواد، إلى جانب الهيكل الخارجي و التصميمات المتنوعة.

ولكن بين هذه التقنيات يبدو أن هناك الكثير من الأسرار الخاصة بتلك الطرازات، و كلمة السر في هذا الموضوع هي بعنوان التحالفات، أو القوة الضاربة لاقوى العلامات التجارية على وجه الأرض، ونبدأ رحلة التحالفات من داخل اروقة اسطول الصانع الياباني نيسان، و الذي تأسس في عام 1932، حينما اتخدت الشركة مدينة يوكوهاما مقرًا لها، عند عام 1999 تعرضت نيسان إلى شبح الافلاس، لتتحالف مع شركة السيارات الفرنسية رينو، لتبدأ رحلة جديدة من التعاون المشترك و الانجازات القوية.

شركة جيلي الصينية

بينما يأتي العملاق الصيني بمفاجأة قوية عبر شركة جيلي، والتي تعد أول شركة خاصة لانتاج السيارات داخل الصين، و تأسست جيلي في عام 1986، و ترجع ملكيتها إلى الملياردير الصيني لي شوفو، و اتخذت جيلي مقرًا لها في مدينة هانغتشو الصينية، لتنطلق بعلامتها التجارية عام 1997 في صناعة السيارات، و المفاجأة أن جيلي تعد الشركة الأم التي تضم العديد من الاسماء الرنانة في عالم السيارات، و منها شركة فولفو رائد تكنولوجيا الحماية و الأمان، و شركة لوتس صاحبة السيارات الفاخرة و الخارقة.

و يبدو أن الصدمات المدهشة مازالت تتصدر المشهد، حيث تأتي شركة تاتا الهندية و التي تأسست في عام 1945، بمفاجأة من العيار الثقيل و ذلك لانها تمتلك حاليًا عددا من العلامات التجارية، و التي لها شأن كبير للغاية وسط محبي عالم السيارات، و من ضمن هذه الاسماء الرنانة تأتي شركة جاجوار، ولاندر روفر، بينما تقدم شركة تويوتا اليابانية مفاجأة قوية أيضًا، حيث تضم الثاني المخضرم دايهاتسو و العلامة التجارية لكزس، و التي تعد الذراع الأيمن للساموراي الياباني تويوتا.