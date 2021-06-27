نشرة أخبار العالم:السودان يرفض مقترح إثيوبيا.. تأثير قمة بغداد على استقرار المنطقة

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

شروط مستحيلة.. السودان يرفض مقترح إثيوبيا بشأن ملء سد النهضة

أعلن مسؤول حكومي كبير أن السودان رفض مقترحا من إثيوبيا بشأن الملء الثاني لـ سد النهضة، وذلك بعد تلقي الخرطوم نسخة من اتفاق جزئي بشان السد لذي تشيده أديس أبابا على النيل الأزرق.

تأثير قمة بغداد على استقرار المنطقة

البيان الختامي لقمة بغداد: دعم مصر في أزمة السد ووقف الانتهاكات الإسرائيلية

أكد البيان الختامي لقمة بغداد الثلاثية التي يشارك بها الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تعزيز وتكامل الجهود المشتركة بين العراق ومصر والأردن في المجالات كافة.

أول زيارة لرئيس مصري منذ 30 عاما.. كيف استقبل العراقيون السيسي؟

تعد الزيارة الأولي لرئيس مصري منذ 30 عاما، واستقبله حرس الشرف العراقي بالسلام الجمهورى، هكذا احتفي العراقيون بـ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى بغداد، فمنذ ثلاث عقود لم يقم رئيس مصري بزيارة بغداد.

العراق.. إعدام 9 أشخاص شاركوا في تنفيذ مجزرة سبايكر

أصدرت محكمة عراقية حكما بإعدام 9 أشخاص مدانين بالمشاركة في تنفيذ مجزرة سبايكر في محافظة صلاح الدين عام 2014، والتي أسفرت عن مقتل 2000 شخص.

متحور دلتا يربك العالم.. هل نعود للمربع الأول؟

اربك متحور دلتا الأشد عدوى من فيروس كورونا حسابات الأجهزة الصحية حول في دول العالم، وسط تساؤلات عن إمكانية العودة في نهاية المطاف للمربع الأول، في الوقت الذي بدأت فيه بلدان عدة خاصة في أوروبا، تخفيف القيود المرتبطة بجائحة "كوفيد-19".

تفاصيل فضيحة وزير الصحة البريطاني بعد تسريب فيديو جنسي له

عين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المستشار السابق ساجيد جافيد بديلا لـ مات هانكوك في غضون ساعات من استقالته كوزير للصحة - بعد رصده من قبل صحيفة “ذا صن The Sun” لصور تظهره وهو يقبل بحماس كبيرة مساعديه جينا كولادانجيلو في مكتبه.

الانتخابات الإقليمية الفرنسية.. انتكاسة لليمين المتطرف وخيبة أمل لحزب ماكرون

أظهرت مؤشرات أولية لنتائج الدورة الثانية من الانتخابات الإقليمية الفرنسية، فشل اليمين المتطرف، متمثلا في حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان، في الفوز بأي منطقة مؤثرة، بينما أعرب حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الجمهورية للأمام" عن خيبة أمله بعد نسبة امتناع قياسية عن التصويت.

صدمة في كوريا الشمالية لظهور كيم يونج أون في حالة هزال.. صور

أفادت مقابلة أذيعت مؤخرًا على التلفزيون الوطني أن كل كوريا الشمالية “حزينة” لرؤية قائدها كيم يونج أون في حالة فقدان وزن واضح وتعتبر حالة صحة الزعيم الكوري الشمالي موضوعًا نادرًا إلى حد ما للمناقشة العامة في “مملكة الناسك”

رئيس العراق: التعاون مع مصر والأردن نقطة تحول نحو آفاق السلام

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، أن التعاون بين العراق ومصر والأردن نقطة تحوّل نحو آفاق السلام، مشددا على أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين البلدان الثلاثة.

ليبيا.. الدبيبة يلتقي بوريطة في أول زيارة له للمغرب

التقى رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، فور وصول الأول إلى الرباط، في أولى زياراته للمملكة.

إعلان جديد من السعودية بشأن إجراءات موسم الحج

أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك الحج لعام 2021، وزيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق.

العراق .. استهداف محطة صلاح الدين للكهرباء بصواريخ كاتيوشا

قالت وسائل إعلام محلية في العراق، في أنباء عاجلة منذ قليل، إن محطة صلاح الدين الحرارية استهدفت بصواريخ من طراز كاتيوشا.