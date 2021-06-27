قريبا منصة واحدة تجمع نجوم الأهلي والزمالك.. الحديدي يكشف التفاصيل

أكد حازم الحديدي وكيل اللاعبين ، أن الفترة القادمة ستشهد تواجد نجوم الأهلي الزمالك في إعلان واحد من جديد .

وأضاف حازم الحديدي في تصريحات هاتفية لفضائية " أن تايم سبورتس"، أن وليد سليمان لاعب النادي الأهلي يعاني من إجهاد عضلي ويخع لأشعه غدا لتحديد مدة غيابه .

ونفي حازم الحديدي كافة الأقاويل حول إنضمام صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا إلي صفوف نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات المقبلة .

وتابع:" صالح جمعة مرتبط بعقد مع سيراميكا ولم يوقع للزمالك ".

واوصل:" عبد الله جمعة سيجدد مع الزمالك خلال الفترة المقبلة وتجديد عقد زيزو تم بسهولة ".

يواجه فريق الأهلى يوم 17 يوليو المقبل كايزر تشيفز الجنوب أفريقى في نهائي دورى أبطال أفريقيا، على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمس، السبت، بعد الفوز على الترجي التونسي، بأربعة أهداف دون رد، بمجموعة مباراتي الذهاب والعودة، بينما صعد كايزر تشيفز على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

وتعد المباراة ذات طابع خاص بسبب مواجهة بيتسو موسيماني مدرب الأهلي لفريق موطنه كايزر تشيفز في مناسبات سابقة، عندما كان بيتسو مدربا لصن داونز الجنوب افريقي.

موسيمانى أمام كايزر تشيفز

واجه كايزر تشيفز فى 16 مباراة عندما كان مدربا لصن داونز قبل نهائي أفريقيا

حقق الفوز فى 6 مواجهات وتعادل فى 5 منها وتلقى هزيمة فى مثلها.

وسجل لاعبو صن داونز 16 هدفا فى مرمى كايزر تشيفز.

و تلقت شباك الفريق تحت قيادته 14 هدفا.

تأهل كايزر تشيفز لنصف النهائي

وعبر فريق الوداد الرياضي، إلى دور النصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعد تحقيقه نتيجة الفوز أمام مولودية الجزائر بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتأهل فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم رغم خسارته أمام مضيفه سيمبا التنزاني صفر / 3 في إياب دور الثمانية من البطولة.

أبرز 5 أرقام قياسية في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا:

1- الترجي أكثر فريق يتلقى هزائم من الأهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، برصيد 8 مرات، يليه الزمالك في المركز الثاني بـ 6 مرات ثم توسكر الكيني وصن داونز 5 مرات.

2- الأهلي يصل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والسادسة آخر 10 سنوات.

3- نتيجة الأمس، هي أكبر فوز لـ الأهلي على الترجي في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أفريقي.ا

4- عادل بيتسو موسيماني إنجاز محمود الجوهري عامي 1982 و1983، بقيادة المارد الأحمر للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، في نسختين متتاليتين.

5- تأهل كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوز الوداد.

