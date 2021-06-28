عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

180 دقيقة = 0 تسديد .. أرقام كارثية لرمضان صبحي بعد الخروج من الكونفدرالية

صدى البلد

تأهل فريق الرجاء البيضاوي إلى نهائي كأس الكونفدرالية بعد الفوز على بيراميدز بركلات الجزاء بنتيجة 5-4 بعد التعادل السلبي في مباراة الذهاب والاياب، في المباراة التي جمعت الفريقين ، على ملعب محمد الخامس فى دور الإياب بنصف كأس الكونفدرالية الإفريقية.

رمضان صبحي فشل في قيادة فريقه لحجز مقعدا بنهائي الكونفدرالية للعالم الثاني على التوالي، حيث لم يكن له أي بصمة واضحة في اللقاء إذ لم يسدد أي تسديدة سواء على مرمى الرجاء أو خارجه خلال المبارتين.

لم ينجح رمضان صبحي في صناعة أي فرصة محققة طوال فترة وجوده في الملعب ولم يقم سوى بمراوغة وحيدة فقط لا غير، إضافة إلي إهداره ركلة جزاء أمام الرجاء.

ويعتبر رمضان صبحي واحدا من أبرز الأسماء التي يتمنها جماهير الزمالك في الفترة الأخيرة، خاصة بعد انتهاء علاقة اللاعب بالنادي الأهلى بشكل تام بعد رحيله إلى بيراميدز، وترى جماهير الزمالك أن رمضان صبحي يستطيع صناعة الفارق مع الأبيض خلال الفترة المقبلة حال إتمام اتفاقه.


وتشير العديد من الأسباب إلى أن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك لا يعد بالأمر المستحيل ويمكن توضيح ذلك في النقاط الآتية :

1- انقطاع علاقة رمضان صبحي مع الأهلي 
شهدت الأيام الماضية توترا كبيرا فى العلاقة بين رمضان صبحي وإدارة الأهلى بسبب تفضيل اللاعب عرض بيراميدز عن البقاء داخل جدران القلعة الحمراء.


ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إنما زادت الأمور سوءا بشأن رمضان صبحي داخل الأهلى نتيجة مهاجمة اللاعب إدارة النادي الأهلى خلال استضافته فى أحد البرامج التليفزيونية بجانب هجوم جماهير الأهلى المتتالي عليه عبر السوشيال ميديا.

2-  الحماية الجماهيرية البيضاء


يحظى نادى الزمالك قاعدة جماهيرية كبيرة داخل مصر، ويعد القطب الثاني فى الكرة المصرية مع الأهلى، ودائما ما يبحث أى لاعب كرة قدم عن جمهور كبير يدعمه ويشجعه على مواصلة العروض المميزة التي يقدمها، ويفتقد رمضان صبحى الجزئية الجماهيرية فى تجربته الحالية مع بيراميدز رغم المبالغ المالية الطائلة التي يحصل عليها اللاعب داخل الفريق السماوي.


وشهدت الأيام الماضية أيضا دعما كبيرا لرمضان صبحى من قبل جماهير الزمالك فى ظل الإعجاب الشديد بالمستوى الذى يقدمه اللاعب.

3 - تذبذب مستوى رمضان صبحي مع بيراميدز


يعد هذا الموسم واحدا من المواسم غير الجيدة بالنسبة لـ رمضان صبحي عما كان يقدمه فى السنوات الماضية ، وبدأ اللاعب يفكر جديا في الرحيل عن بيراميدز والانضمام لنادى جماهيري كبير من أجل استعادة مستواه المعهود .
 

الرجاء بيراميدز الرجاء البيضاوي الكونفدرالية رمضان صبحي الأهلى رمضان

ترشيحاتنا

وكيل وزارة الأوقاف يوضح الرواتب الجديدة للأئمة وخطط الوزارة لتحسين دخلهم.. فيديو

الداخلية : ضبط سيدة تمارس أعمال سايس وتتعدى على المواطنين بالقاهرة

مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات في مصر اليوم

طه إسماعيل: انتقدت موسيماني بسبب الدفع بـ والتر بواليا وجلوس شريف على الدكة

ذراع هشام عشماوي الأيمن: حاولنا استهداف كنيسة مارجرجس بالإسكندرية.. الجزء الثاني

هل يصح تبرير التحرش بملابس المرأة؟ الإفتاء توضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترك المنزل وسيطر على حساباتها.. تفاصيل خلاف شيرين وحسام حبيب

بشرى سارة.. صرف معاش إضافى لأصحاب المعاشات فى قانون التأمينات الجديد

أول قرار من مجلس سموحة بعد الهزيمة 3- 0 من الإسماعيلي

مياه القاهرة تعلن قطع المياه عن أربعة مناطق بالقاهرة.. الثلاثاء

تسريب صوتي لوالده.. القصة الكاملة لخلافات شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب

حبس المتهم بقتل مدرب سباحة شهير في الشيخ زايد

التفاصيل كاملة| مصرع مدرب سباحة بنادٍ شهير على يد مساعده

180 دقيقة = 0 تسديد .. أرقام كارثية لرمضان صبحي بعد الخروج من الكونفدرالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسطرمة العراقي في المنزل

مخاطر ضمور العضلات على الصحة بمرور الوقت

طبيب يوضح علاقة عملية تكميم المعدة والسمنة بعلاج تأخر الحمل

طريقة عمل المنسف الأردني .. خطوة بخطوة

فيديو

استقبال تاريخي .. لماذا يزور الرئيس السيسي العراق في هذا التوقيت.. فيديوجراف

ابنة هبة قطب.. ماذا حدث لفتاة المايوه الشرعي دينا هشام "فيديوجراف"

فيديوجراف.. شهادات فتيات استخدمن تطبيق حنين حسام

فيديوجراف .. من هي جينا كولانجيلو عشيقة وزير الصحة البريطاني

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

دعاء على تكتب: حقوق أصحاب المهنة

عمر عاقيل يكتب: رؤية مفقودة

ميران حسين تكتب: ضد المنطق .. «الأمان»

مني داوود تكتب: صندوق رسائلك

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ