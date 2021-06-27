جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب كمية من أدوية التليف الرئوي.. صور

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الاولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة محمد لطفى عامر مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية الخاصة بالالتهاب الرئوى بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركيه على طائرة شركة اليمنيه القادمة من عدن اشتبه محمد حسن مأمور الجمرك المعين على اللجنة فى راكب يمنى الجنسية يحاول الخروج مسرعا وسط الزحام من لجنة الخط الاخضر .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية اشياء يستحق عليها سداد ضرائب أو رسوم جمركية فأجاب بالنفى إلا أنه ظهر عليه علامات الارتباك وكثره التردده.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة الأستاذ فتحى المتولى مأمور الجمرك المكلف بالعمل على جهاز الفحص بالاشعة فأكد وجود أشياء متماثلة داخل الحقائب.

وبالعرض على محمد لطفى عامر مديرالادارة كلف محمود محمد إمام مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب تحت إشراف محمد عبدالوهاب مشرف الصاله الخضراء فتبين وجود 200 علبة بكل منها 2 شريط بإجمالي 400 شريط عقار Pirfenex والذى يستخدم في علاج الالتهاب والتليف الرئوي .

قرر محمد لطفى عامر مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 19 لسنه 2021 بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار وزير المالية والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي .

وتم جرد وتحريز المضبوطات بلجنة مكونة من اسلام عبدالباقى محمدين وهند مجدى النجار تحت إشراف الاستاذ ايهاب عبدالمقصود عميرة.

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