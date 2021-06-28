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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس المتهمين في واقعة مقتل شخص داخل محطة وقود بمنطقة عين شمس

حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه

قررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 ايام على ذمة التحقيقات الت تجري معهم لاتهامهم في واقعة مقتل شخص بسبب مشاجرة داخل محطة وقود بمنطقة عين شمس.

واوضحت التحقيقات، ان مشاجرة وقعت بين شخصين داخل محطة وقود بالمنطقة تدخل على اثرها عم أحدهما وانهالوا على بعضهم بالاسلحة ، مما أسفر عن مقتل أحدهم ، وتم ضبط المتهمين ، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بعرضهما والسلاح المستخدم على النيابة للتحقيق.

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واشارت التحقيقات ان اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة تلقى اخطارا من المقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس يفيد تبلغه من إحدى المستشفيات بإستقبالها مواطن ، مقيم بدائرة القسم ووفاته متأثراً بإصابته بعدة جروح نافذة بالجسم.

على الفور تم تشكيل فريق بحث باشراف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة ، وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وسائق ، مقيم بدائرة القسم ، بسبب أولوية تزويد الوقود لسيارتهما حال تواجدهما بإحدى محطات الوقود بدائرة القسم .

فتطورت إلى مشاجرة تدخل على أثرها عم الأخير "عامل" مصاب بجروح متفرقة بالجسم وتعدوا على بعضهما بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء كانت بحوزتهما محدثان ما بهما من إصابات والتى أودت بحياة المجنى عليه.

وتمكن رجال الأمن بقيادة اللواء محمد شرقاوي مدير المباحث الجنائية بالقاهرة من ضبط المتهمين وبحوزة أحدهما سلاح أبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية

 

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