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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير مصر في العراق يكشف عن مشروع نقل بين مصر والأردن والعراق

صدى البلد

 

قال وليد إسماعيل سفير مصر في العراق، إن زيارة الرئيس السيسي للعراق اليوم تعد أول زيارة رسمية لرئيس مصري منذ أكثر من 30 عام، مضيفا: الزيارة تمت في القصر الجمهوري والشعب العراقي استقبل الرئيس السيسي بموكب جمهوري رائع يدل على مدى ترحيب الشعب بالرئيس.
 

وأضاف “وليد إسماعيل” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”،  أنه بمجرد إعلان خبر وصول الرئيس السيسي إلى العراق انتشرت حالة حفاوة وترحيب رهيبة من قبل العراقيين، متابعا: فور وصول الرئيس تهالت علينا الاتصالات الهاتفية من قبل الشخصيات العراقية الهامة سواء المقيمين داخل العراق أو االمقيمين بالخارج.
 

وأكمل: ردود الأفعال فاقت المتوقع ونأمل أن تكون هذه الزيارة بداية لتعاون جيد في المستقبل، مسترسلا: عدد المصريين المتواجدين في العراق يمكن أن يصل إلى 25 ألف مواطن.

وأوضح أن القمة اليوم شهدت تكرار جملة "التنفيذ على الارض"، متابعا:" نحن لا نقوم بزيارات من اجل التصوير وعقد جلسات سياسية بل نقوم بزيارات من أجل وجود حلول فعالة للتحديات التي تواجه الدول.


وأشار إلى أن القمة أسفرت عن وجود تعاون في العديد من المجالات أهمها الإسكان والتصنيع والنفط ولغاز والكهرباء والطاقة، وأيضا مشاريع خاصة بالنقل البري، مسترسلا: قريبا سيكون هناك خط نقل بري بين مصر والأردن وعمان.

وتابع: الخط سيسمح للمواطن بالتنقل بين البلاد بتذكرة قيمتها 130 دولار فقط، مضيفا: العلاقات بين مصر والأردن والعراق غير موجه، وهو تحالف لمصلحة الدول الثلاث فقط ، مسترسلا: نحن لا يهمنا سوى علاقتنا مع الشعب العراقي.

وعقدت القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن بعد إرجائها مرتين، في إطار مسار آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث التي انطلقت أولى جولاتها في القاهرة في مارس 2019، لتأسيس مرحلة مقبلة من التكامل الاستراتيجي بين الدول الثلاث، قائمة على الأهداف التنموية المشتركة.

ويرى مراقبون، أن قمة بغداد، تهدف إلى تحقيق شراكات اقتصادية تنموية، مؤكدين أن هذا التحالف كان يفترض بأن يتشكل منذ زمن، ليكون نواة عربية لتحالف وتجمع اقتصادي عربي مهم جدا، لإعادة التوازن إلى المنطقة.


وفي نهاية مارس الماضي، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تأجيل القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، التي كان مقررا عقدها في السابع والعشرين من الشهر ذاته في العاصمة بغداد، بسبب حادث تصادم قطارين في مدينة سوهاج جنوب مصر، ثم تأجلت مرة أخرى بسبب تداعيات قضية "الفتنة" في الأردن.

يصب في مصلحة الشعوب
المحلل السياسي الأردني الدكتور خالد شنيكات، علق على قمة بغداد قائلا إن «أي تعاون بين الدول الثلاث يصب في النهاية في مصلحة شعوبهم، بمعنى آخر تحسن الظروف الاقتصادية لمواطني هذه الدول من خلال زيادة الاستثمارات المتبادلة، وتكوين وعمل الشركات، ومن ثم تشغيل الأفراد بما يساهم في خفض نسب البطالة»

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