مترو الأنفاق: العمالة المصرية التي ستعمل في هذه الشركة الفرنسية ستمثل 90% .. فيديو

قال عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق ، أن قرار أسناد صيانة الخط الثالث لـ مترو الأنفاق ألي شركة فرنسية جاء نتيجة دراسات طويلة في نوعية الإدارة وفي كيفية الارتقاء بمستوي الخدمة المقدمة للمواطنين ، مؤكدا أن الدولة قامت بعمل مخطط استراتيجي لتكون شبكة المترو مكونة من 5 خطوط.



وأضاف والي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه " دى ام سي " ، أن مترو الأنفاق في السابق كانت تديره شركة واحدة وهذا ما دعنا خلال شهر ديسمبر الماضي بأن نقوم بالتعاقد مع شركة فرنسية وهي الشركة الخامسة علي مستوي العالم في إدارة وتشغيل وصيانة المترو .

وأوضح والي ، تطوير مترو الأنفاق الهدف منه هو الحفاظ علي جودة الخدمة المقدمة وهذا يخلق نوع من أنواع التنافس ونقل الخبرات ، مؤكدا أن العمالة المصرية التي ستعمل في هذه الشركة الفرنسية ستمثل 90% .

وتابع والي ، أن العمال الذين سيقومون بالعمل في الشركة الفرنسية سيتم تدريبهم خارج مصر ، وهذا يساعدنا علي الحفاظ علي جودة الخطوط من اجل استدامتها في تقديم مستوي عالي من الخدمة لافتا ان الدولة المصرية هي التي تحدد وتقيم سعر التذكرة بالإضافة ألي ان معايير القياس لن تقل عن نسبة 97% بالنسبة الي الجودة العالمية .

وعلق عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، على قرار وزير النقل بإسناد تشغيل الخط الثالث من مترو الإنفاق إلى شركة فرنسية، قائلا: القرار لم يأتي من فراغ، ولكنه جاء بعد فترة دراسة وتشاورات كبيرة، مضيفا: " في البداية كنا نمتلك خطين فقط من المترو ولكن الآن أصبح لدينا شبكة قومية مكونة من 5 خطوط وبناء على ذلك تم إسناد المشروع إلى الشركة الفرنسية.

5 خطوط

وتابع: شبكة مترو الإنفاق الجديدة مكونة من 5 خطوط، بالإضافة إلى ربطها بوسائل جر كهربي مختلفة".

وأوضح "عصام والي" ، وجود مثل هذه الشبكة الكبرة يتطلب الكثير من الخبرات لإدارتها وصيانتها، ولهذا قررنا إسناد الشبكة إلى شركة فرنسية كبير، وذلك من أجل الارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين.



ولفت رئيس الهيئة القومية للأنفاق: إلى ان الشركة الفرنسية التي ستدير الخط تحتل المركز الخامس عالميا، كما أنها تمتلك أكثر من 100 شركة على مستوى العالم، بالإضافة إلى أنها المسئول الأول عن إدارة شبكة الإنفاق في فرنسا.



وأضاف أن إسناد إدارة الخط الثالث للشركة الفرنسية سيساهم في نقل الخبرات الفرنسية إلى مصر وسيخلق حالة من التنافسية بينها وبين الشركات المصرية، مشددا على أن نسبة العمالة المصرية داخل الشركة تصل إلى 90%.

وفي نفس السياق شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأحد، فعاليات البدء الرسمي لتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق من خلال شركة ‏RATP Dev‏ الفرنسية.

وفي بداية كلمته اليوم رحب وزير النقل بـ ستيفان روماتية سفير الجمهورية الفرنسية بجمهورية مصر العربية و لورانس بتل رئيس مجلس إدارة شركة أر.إيه.تي.بي ديف ‎ RATP DEV ‎ في أحد أكبر محطات المترو في أفريقيا والشرق الأوسط للإعلان عن البدء في إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى بواسطة إحدى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة خطوط المترو في العديد من دول العالم وهي شركة أر.إيه.تي.بي ديف الفرنسية ، وذلك بعد العديد من المفاوضات الفنية والمالية والتي أسفرت عن هذا التعاون طويل المدى على مدار الخمسة عشرة عاما المقبلة .

وأضاف وزير النقل أن ذلك يأتي في ضوء الاستراتيجية الجديدة التي تنتهجها وزارة النقل بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبتنسيق ودعم من الحكومة المصرية بالتوسع في التعاون مع مشغلين دوليين لدعم نظم الإدارة والتشغيل والصيانة بهدف تبادل الخبرات وزيادة التنافسية لصالح المواطن المصري ولتخفيف العبء عن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق بعد أن أخذت على عاتقها إدارة وتشغيل خطوط المترو الثلاثة منذ افتتاحها بمستوى إدارة متميز ، لافتاً انه وفي ضوء ذلك، فقد استلزم الأمر ضرورة إيجاد كيان جديد له خبرة كبيرة في مجالات الإدارة والتشغيل والصيانة خاصة في دول تتشابه ظروف وطبيعة التشغيل بها بخطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وأشار الوزير إلى أن الهدف الرئيسي من هذا التعاون طويل المدى هو تقديم خدمة متميزة لجمهور ركاب مترو الأنفاق ونقل الخبرات الأجنبية فى مجال الإدارة والتشغيل والصيانة وتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الخط الثالث لتحقيق أعلى الإيرادات وانتقاء وتدريب وتأهيل أفضل العناصر البشرية في مجالات النقل السككي المختلفة خاصة في ضوء التوسع التي تقوم به حاليا وزارة النقل بتنفيذ العديد من مشروعات الجر الكهربائي المختلفة مثل (مترو الأنفاق – مونوريل – قطار كهربائي – قطار سريع).