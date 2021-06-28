أبرز تصريحات كامل الوزير مع أحمد موسي: وزير النقل: 2 مليون راكب في 30 يونيو 2023.. انتقلنا من الطبطبة للحساب فى السكة الحديد

حل المهندس كامل الوزير وزير النقل، ضيفا علي الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" للحديث عن العديد من إنجازات وزارة النقل خلال الفترة الماضية، ونرصد لكم أبرز التصريحات خلال التقرير التالي:

وزير النقل: 2 مليون راكب في 30 يونيو 2023.. فيديو

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن وزارة النقل تستهدف وصول عدد ركاب السكك الحديدية إلى 2 مليون راكب في 30 يونيو 2023، مشيرا إلى أنه جاري إعادة تأهيل جرارات دخلت الخدمة منذ الثمانينات.

كامل الوزير: القيادات اللي ماتنفذش تعليماتي مش هتقعد مكانها يوم واحد

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن قيادات السكة الحديد لا تنقل تعليمات الوزارة ولا تتابع تنفيذها، مضيفا: "القيادات اللى مش هتنفذ تعليماتى مش هتقعد فى مكانها يوم واحد".

268 إخوانيا في السكة الحديد.. كامل الوزير يكشف تفاصيل لقاء وزير الداخلية

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب منّي الجلوس مع وزير الداخلية بشأن مشاكل السكك الحديدية، مضيفا أننا لن نتستر على فساد أو خطأ في السكة الحديد.



كامل الوزير: انتقلنا من الطبطبة للحساب فى السكة الحديد

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن قيادات السكة الحديد لا تنقل تعليمات الوزارة ولا تتابع تنفيذها، مضيفا:"انتقلنا من الطبطبة للحساب فى السكة الحديد واللى مش هينفذ مهام وظيفته يقعد فى بيته".

كامل الوزير: العناصر الإثارية تحرض الموظفين بالسكة الحديد

أكد كامل الوزير، وزير النقل، أنه حرص على تفقد كافة ورش السكك الحديدية، خلال شهر رمضان الماضي، وحرص على تناول وجبة الإفطار مع العاملين، مشيرا إلى أن العناصر الإثارية تحرض الموظفين على عدم العمل.

يوليو 2023.. وزير النقل يكشف تفاصيل مفرحة لـ القطار الكهربائي السريع

أكد المهندس الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن نسبة الإشغال في قطارات الصعيد تتجاوز 120% وتصل إلى 200% في الأعياد، مشيرا إلى أن القطار الكهربائي أسرع وأكثر حمولة وأقل تلوثا للبيئة.



وزير النقل يروي رد فعل السيسي على حادث قطار حلوان

روى كامل الوزيروزير النقل، إن الرئيس السيسي سأله يوم حادث حلوان قائلًا أعلم أنك تبذل مجهودًا، لكن لماذا تركت المنازل على جاني الطريق بهذا الشكل؟، فأجبته «أنني يوم 6 يونيو عرضت عليك إنشاء محاور المناطق المكتظة، وكان ضمنها محور الجزائر».



2 مليون عامل وتريليون و600 مليار .. النقل يكشف حجم مشاريع الوزارة

قال المهندس الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن 2 مليون عامل ومهندس وفني مصري يقومون بتنفيذ مشروعات وزارة النقل، مضيفا أن يتم إنفاق تريليون و600 مليار جنيه على مشروعات وزارة النقل فقط.



شاهد| أحمد موسى داخل غرفة التحكم الألي في سير القطارات بمحطة ديروط

عرض الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، تقريرا مصورا من داخل غرفة التحكم الآلي في سير القطارات بـ محطة ديروط، مع المهندس حسين الرشيدي، نائب رئيس هيئة السكك الحديد للبنية الأساسية.



تخدم التجمعات الصناعية والسياحية.. أحمد موسى مع وزير النقل بمحور ديروط

عرض الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، جولة لمتابعة معدلات تنفيذ محور ديروط، مع المهندس الفريق كامل الوزير وزير النقل.

كامل الوزير: النيل خالد ومياهه ستستمر في التدفق من المصب

أكد المهندس الفريق كامل الوزير وزير النقل، أنه نهر النيل يستمر في التدفق من منابع النيل إلى دول المصب، مشيرا إلى أن نهر النيل نهر خالد ومياهه ستستمر في التدفق من الحبشة إلى دولتي المصب.

وزير النقل: اللي مش هينفذ مهام وظيفته يقعد في بيته .. فيديو

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن قيادات السكة الحديد لا تنقل تعليمات الوزارة ولا تتابع تنفيذها، مضيفا: «القيادات اللى مش هتنفذ تعليماتى مش هتقعد فى مكانها يوم واحد».

وزير النقل: في ناس بتصلي الجمعة على شريط القطار

روى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الرئيس السيسي سألني يوم حادث حلوان قائلًا أعلم أنك تبذل مجهودًا، لكن لماذا تركت المنازل على جانبي الطريق بهذا الشكل؟، فأجبته «أنني يوم 6 يونيو عرضت عليك إنشاء محاور المناطق المكتظة، وكان ضمنها محور الجزائر».