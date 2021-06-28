لامبورجيني الخارقة تتابع خطوات همر EV الكهربائية| فيديو

رصد مقطع فيديو نشر عبر موقع YOUTUBE الشهير النسخة العملاقة همر EV الكهربائية، و هي تنطلق داخل احد المدن الأمريكية، و الغريب في الأمر أن صاحب هذا المقطع يستقل سيارة خارقة، تنتمي إلى اسطول الصانع المخضرم لامبورجيني، و هي النسخة عالية الأداء افينتادور، و التي تقدم عبر اطلالة انسيابية، لتدخل في منافسة استعرضية مع قدرات صاحبة التصميم القوية همر EV.

انطلاقة همر EV القوية و لامبورجيني الخارقة

تعتمد السيارة العملاقة همر EV، على 3 محركات كهربائية، مع مدى يجعلها تقطع مسافات تقدر بـ 563 كيلومتر في الشحنة الكهربائية الواحدة، بينما تستطيع تلك المحركات القوية أن تنتج طاقة قدرها 1000 حصان، مع عزم أقصى للدوران يصل إلى 15.592 نيوتن/متر، و من خلال تلك القدرات الفنية القوية تستطيع السيارة همر EV، أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 96 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تقدر مدتها نحو 3 ثوان فقط.

بينما ترتكز السيارة همر EV على عجلات كبيرة الحجم، تمنحها أفضلية التعامل مع الطرق الوعرة، بالاضافة إلى تمتعها بقدرات دفع E4WD المتطور، مع تصميم بيك أب المميز، و اطلالة رباعية الأبواب، مع عتبات جانبية بارزة، و مقدمة مدببة عدوانية المظهر تتماشى مع الأداء القوي الخاص بالسيارة همر EV.

سعر النسخة العملاقة همر EV

تقدم السيارة همر EV داخل السوق الأمريكي بقيمة قدرها 112.595 دولار.