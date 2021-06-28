انطلاق النسخة تويوتا لاندركروزر 2022 في السعودية .. تفاصيل

تعد السيارة تويوتا لاندركروزر، هي واحدة من أقوى الاصدارات العملاقة التابعة للصانع الياباني العريق، و التي تأتي باطلالة قوية وسط عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث تحتل هذه النسخة مكانة كبيرة داخل الاسواق العالمية و العربية، و تقدم حاليًا داخل السوق السعودي عبر موديلات 2022.

المواصفات الفنية للسيارة تويوتا لاندركروزر موديل 2022

تستمد النسخة تويوتا لاندركروزر قوتها من سواعد محرك سداسي الاسطوانات، من طراز V6، بسعة 4000 سي سي ذات تنفس طبيعي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 261 حصان، مع عزم أقصى للدوران يقدر بـ 385 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة اوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.

كما تدعم السيارة بنسخة اخرى ذات 6 اسطوانات، و لكنها بسعة 3500 سي سي، متصل بشاحن توربيني مزدوج، قادر على انتاج قوة قدرها 409 حصان، و 650 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية من 10 نقلات.

و من خلال هذه القدرات الفنية المتطورة، تستطيع هذه النسخة أن تنطلق من نقطة الاستعداد 0 حتى أن تستجمع قوتها و تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تقدر مدتها نحو 6.7 ثانية فقط.

اسعار السيارة تويوتا لاندركروزر موديل 2022 في السعودية

الفئة الأولى موديل 2022 GXR L2 بقيمة قدرها 262.545 ريال سعودي.

الفئة الثانية موديل 2022 GXR L3 بقيمة قدرها 292.445 ريال سعودي.

الفئة الثالثة موديل 2022 GXR L4 بقيمة قدرها 304.405 ريال سعودي.

الفئة الرابعة موديل 2022 VX بقيمة قدرها 362.250 ريال سعودي.

الفئة الخامسة موديل 2022 VXR بقيمة قدرها 404.570 ريال سعودي.