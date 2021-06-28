للتخلص من الوزن الزائد.. رجيم ومشروب سريع لنسف الدهون وحيل مجربة يمكنك تطبيقها

فى أسبوعين حولي جسمك لمكينة حرق دهون

حيل مجربة لنسف الدهون يمكنك تطبيقها

أسرع مشروب يحول جسمك لمكينة حرق دهون

إذا كنت تعانى من الوزن الزائد وتشعرين بالخجل عند إرتداء ملابس الصيف إليك رجيم سريع لإنقاص الوزن لمدة أسبوعين ومشروب وحيل سريعه تحول جسمك لمكينة حرق دهون جربيها بنفسك

رجيم الأسبوعين لحرق الدهون



يمكنك تجربة الرجيم التالى لمدة أسبوعين فهو فعال لحرق ونسف الدهون والتخلص من الوزن الزائد إليك خطته يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

الاسبوع الاول

الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا..

كوب شاى بحليب خالى الدسم +بيضة مسلوقة + توست سن

الغداء من 12 إلى الساعة 4 عصرا

2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو فيليه مشوي+ 3 ملاعق أرزأو 3 ملاعق مكرونة

+ سلطة بعد الغذاء ساعتين

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ثمرة فاكهة

الاسبوع الثانى



الإفطار من 7 إلى 10

صباحًا: بيضة مسلوقة + 1 توست سن + جبن أبيض بدون دسم 5 جرام

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..طبق شوفان بلبن خالي الدسم

الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرًا

2 شريحة فيليه مشوي +3 ملاعق مكرونة

أو

طبق خضار سوتيه + 4 ملاعق أرزأو

ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة

سناك بعد الغذاء ساعتين

ثمرة فاكهة



العشاء

قبل النوم بساعتين

كوب زبادي خالي الدسم +ثمرة فاكهة

مشروب العسل لحرق الدهون

بجانب الرجيم الساق إليك مشروب مثالى لحرق الدهون جربيه بنفسك يقدمه موقع برايت سايد فيعد العسل الطبيعي هو المشروب مثالي لحرق الدهون وهو يحتوي على مركبات تساعد على توليد الحرارة وحرق الدهون.



طريقة تحضير مشروب العسل لحرق دهون البطن.



المكونات:



1 ملعقة كبيرة. عسل طبيعي

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

300 مل ماء

الطريقة:

سخني الماء واتركيه يبرد قليلاً.

أضف العسل إلى الماء وحركه.

يضاف عصير الليمون إلى الخليط ويقلب. يمكنك إضافة الملح الأسود حسب الرغبة

إذا كنت تعانى من الوزن الزائد يمكنك برجيم سريع حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد بحيل سريعة ورجيم مجرب إليك خطة الرجيم وطريقة المشروب

حيل لحرق الدهون

بالخطوات إليك حيل سريعة تساعدك على التخلص من الوزن الزائد يقدمها موقع هيلث



1. تناول البيض على الإفطار.





البيض يساعدك على فقدان الوزن بشكل أسرع ويقلل الشعور بالجوع واستهلاك السعرات الحرارية في الغداء





2. تجنبى السعرات الحرارية الفارغة





الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات البسيطة - المقلية والوجبات السريعة والصودا الحلوة والكعك والصلصات الدهنية ستجذبك بالتأكيد إلى الثلاجة لتناول وجبة خفيفة أخرى.





3 . قللى الملح إلى النصف





يزيد الملح والبهارات من الشعور بالجوع. لإبراز المذاق الطبيعي للطعام ، يمكنك تتبيله بالبصل والثوم والأعشاب بدلًا من الملح.





4. أضيفي البروكلي



ستجعلك رؤوس البروكلي المضافة إلى السلطة تشعرين بالشبع لفترة أطول.





5. ممارسة الرياضة



لقد ثبت أن التمارين لا تحرق السعرات الحرارية فحسب ، بل تقلل الشهية أيضًا. بالإضافة إلى ذلك ، فهى تساعد على تقليل الشهية والتحكم فى الجوع





6. تناول المياه المعدنية



غالبًا ما نخلط بين العطش والجوع ، لذا بدلًا من الزبادي يمكنك شرب كوب من المياه المعدنية وستشعرين بمزيد من التحكم فى شهيتك