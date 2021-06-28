أحمد موسى يرافق وزير النقل في جولة داخل ورش كوم أبو راضي

عرض الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، تقريرا مصورا من داخل، لجولة لـ المهندس الفريق كامل الوزير وزير النقل، داخل ورش كوم أبو راضي.

فيما قال المهندس الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن لن يتم السماح بمرور الميكروباص على الدائري عند وجود الاتوبيس الذكي، مضيفا أن إزالة 2000 منزل لتوسعة الطريق الدائري.

وأضاف كامل الوزير، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن بعض قائدي النقل الثقيل يسيرون في الاتجاه المخالف مما يتسببون في حدوث كوارث.

وأكد المهندس الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن المعتدون على أملاك الدولة في حرم الدائري سيتم تعويضهم عن المباني فقط.



قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن 2 مليون عامل ومهندس وفني مصري يقومون بتنفيذ مشروعات وزارة النقل، مضيفا أنه يتم إنفاق تريليون و600 مليار جنيه على مشروعات وزارة النقل فقط.

وأضاف كامل الوزير، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن نسبة الإشغال في قطارات الصعيد تتجاوز 120% وتصل إلى 200% في الأعياد، مشيرا إلى أن القطار الكهربائي أسرع وأكثر حمولة وأقل تلوثا للبيئة.

وأضاف أننا درسنا الأماكن التي تحتاج إلى القطار الكهربائي السريع، مستدركا أن القطار السريع من السخنة إلى العلمين يخدم تجمعات سكنية في السخنة والسويس.



وتابع الوزير، أن دراسات القطار السريع من السخنة للعلمين بدأت منذ عام 2015، لافتا إلى أن شركات مصرية تعمل في القطار الكهربائي السريع.

وأكمل المهندس كامل الوزير، أن بدء تشغيل القطار السريع السخنة مطروح يوليو 2023، وسيكون هناك قطار سريع للصعيد بسرعة 230 كيلومترا في الساعة وقطار إقليمي بسرعة 160 كيلومترا في الساعة.

فيما قال المهندس الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب مني الجلوس مع وزير الداخلية بشأن مشاكل السكة الحديد، مضيفا أننا لن نتستر على فساد أو خطأ في السكك الحديدية.

وأضاف الوزير: أعترف بخطأي أنني أعطيت فرصة للعناصر المتطرفة، ونقلت جميع سائقي القطارات المنتمين إلى الجماعة الإرهابية".



وتابع أننا نبحث حاليا اتخاذ إجراءات قانونية ضد عناصر الجماعات الارهابية، وجلست مع الوزير وأبلغني بوجود عناصر إرهابية متطرفة داخل السكك الحديد، مشيرا إلى أن هناك 268 عنصرا إخوانيا في السكك الحديد ووزير الداخلية قال لي أنه أرسل قائمة بأسمائهم عام 2018 لوزير النقل السابق.



وأكد أن الداخلية طلبت نقل العناصر المتطرفة إلى أماكن غير حساسة ولكن لم ينفذ، ومعظم العناصر الاخوانية الارهابية كانوا يعملون في الأماكن الخطرة مثل قائد القطار أو الورش.



وتابع أنه 95% من العناصر المتطرفة ينتمون للجماعات الإرهابية، وتم الإبلاغ عن 13 من قيادات العناصر الاثارية بالسكك الحديدية المحرضين ضد العمل، مستدركا أنه لن يتم عودة العمال المحرضين في السكة الحديد إلى عملهم.



وأشار : أوقفت 13 من العناصر الاثارية عن العمل لمدة 3 أشهر مع خصم نصف راتبهم، وتم رصد 27 عنصرا إثاريا يحرضون العمال على عدم العمل ووقف الإنتاج.



وأضاف المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن سكك حديد مصر ثاني سكك حديد في العالم، متابعا أنه قبل يناير كانت السكك الحديدية تنقل مليون راكب يوميا.



وتابع أن أسطول السكة الحديد قبل أحداث يناير كان سليما، مستدركا أننا نعمل على إعادة السكك الحديدية لتنقل مليون راكب يوميا .



وتابع الوزير، أن نسبة الإشغال بأحد القطارات بكفر الشيخ 12%، مضيفا أن هناك تسربا من دفع قيمة التذكرة بسبب بعض الركاب وكمساري القطار.



وأضاف أنه كان هناك إهمال في السكة الحديد في الماضي، غرامة التذكرة في الدرجة الثالثة 10 جنيهات، والدرجة الثانية 20 جنيها، لافتا إلى أن الكمسارية يحصلون على 40% من قيمة التهرب من دفع التذكرة.



وأكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن الكمسارية استفادوا من زيادة غرامة التهرب من دفع التذكرة، مشيرا إلى أن 480 مليون جنيه سنويا كانت تضيع على السكة الحديد من قيمة الغرامات.



وتابع وزير النقل، أنه مازال بعض الركاب يتهربون من دفع التذكرة، لافتا : توجهت إلى ورش السكة الحديد لمتابعة الأعمال وعمال الورش استقبلوني بشعار تطهير وتطوير السكة الحديد.



وتابع أن الخردة في السكة الحديد كانت تباع مجانا وأصبحت الآن تباع بالطن وسعر الطن وصل لـ 7 آلاف جنيه، ونقوم بعمل عمرة كاملة للجرارات.