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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار سعودي جديد بشأن تلقيح الأطفال ضد كورونا

الصحة السعودية
الصحة السعودية

اعلنت الصحة السعودية، اتاحة لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" إلى الفئة العمرية من 12 إلى 18 عاما.

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وكتبت وزارة الصحة السعودية أن لقاح فايزر أصبح متاح للفئة العمرية من 12 إلى 18 عاما، عقب موافقة هيئة الغذاء والدواء السعودية.

ومن ناحية أخرى، أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك الحج لعام 2021، وزيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة، منذ يومين، إطلاق المرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني لحج 1442هـ، والذي يستمر حتى تاريخ 29 ذي القعدة الجاري.

وقالت الحج والعمرة إن القبول النهائي يعتمد على توافر الاشتراطات والمعايير والأماكن المتاحة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وتضمنت خطوات المرحلة الثانية من التسجيل في المسار الإلكتروني لموسم الحج 2021 الآتي: إرسال رسائل نصية للمؤهلين للحج حسب فئات المفاضلة، ثم دخول المؤهل على البوابة الإلكترونية للتحقق من البيانات الشخصية واستعراض الضوابط والشروط، وللمتأهل إمكانية إضافة مرافق واحد ممن سبق وأن تقدم بالتسجيل.

 

كما شملت الخطوات استعراض الباقات المتاحة وحجز الباقة المناسبة، وإصدار أجور الخدمات والدفع الإلكتروني عبر نظام سداد ثم وصدور تصريح الحج.

 

وقالت الوزارة إن الراغبين في تغيير فئتهم بعد عملية الحجز ودفع الرسوم يمكنهم ذلك من خلال الإلغاء، ثم الحجز مرة أخرى، عن طريق البوابة الإلكترونية السعودية.

 

وأوضحت أن بإمكان من تم ترشيحه للحج هذا العام، أن يغير مدينة الإقامة إذا نفذت جميع المقاعد بالمدينة التي يقطنها، ليتمكن من الحجز واختيار ما يناسبه من باقات في المدينة الأخرى.

 

فيروس كورونا المستجد كوفيد19 وزارة الصحة السعودية هيئة الغذاء والدواء لقاح فيروس كورونا

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