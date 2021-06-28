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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

افشة يحتفل بتتويجه رجل مباراة الاهلي والترجي في إياب نصف النهائي

صدى البلد

احتفل محمد مجدي افشة لاعب النادي الاهلي بحصولة على جائزة رجل مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية مقابل لا شيء. 
 

وكتب افشة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام " الحمد لله رجل المباراة ".

 

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف”، فوز محمد مجدي أفشة نجم فريق الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي والترجي، التي أقيمت، أول أمس، السبت، على ملعب السلام، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد.

وصنع محمد مجدي أفشة الهدف الثاني للأهلي والذي أحرززه محمد شريف، والثالث الذي سجله حسين الشحات.

وذكرت الحساب الرسمي للكاف، أن محمد مجدي أفشة فاز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي والترجي، بتصويت الجماهير.

يذكر أن الأهلي تفوق على الترجي، بهدف دون رد، في لقاء الذهاب، الذي أقيم الأسبوع الماضي، على ملعب حمادي العقربي في رادس.

انتكاسة جديدة.. الحسرة تسيطر على الصحف التونسية بعد سقوط الترجي أمام الأهلي

سلطت الصحف التونسية الضوء على وداع الترجي دوري أبطال أفريقيا، بعد السقوط الكبير أمام الأهلى ، أمس السبت، على ملعب السلام، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي بثلاثية.

الصباح: الأهلي يقسو على الترجي بثلاثية:

أكدت الصحيفة التونسية أن الترجي يستحق الهزيمة أمام الأهلي، بعدما قدم أداءا متواضعا أمام الأهلي.

وأشارت الصحيفة التونسية، إلى أن الترجي بحاجة لمدرب أكبر من معين الشعباني، ولاعبين أفضل من حمدي النقاز وإلياس شتى وتوجاي وخالد عبد الباسط.

كوارجي: انتكاسة جديدة لـ الترجي

ذكر موقع كوارجي، أن الترجي تعرض لانتكاسة جديدة أمام الأهلي، حيث خسر أمام الأهلي مجددا بثلاثية، بعد أسبوع واحد من الخسارة بهدف أمام المارد الأحمر في رادس.

إذاعة موزاييك:

إذاعة موازييك: الترجي يودع دوري أبطال أفريقيا

سلطت الإذاعة التونسية الضوء على هزيمة الترجي أمام الأهلي بثلاثية نظيفة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث أوضحت أن أبناء معين الشعباني، سقطوا أمام الأهلي ذهابا وإيابا.

تونس الرقمية: الأهلي المصري يقصي الترجي من رابطة الأبطال الإفريقية:

ذكرت صحيفة “ تونس الرقمية”، أن الأهلي استطاع أن يعبر إلى المباراة النهائية، بعد إقصاء الترجي، بالفوز عليه برباعية ذهابا وإياب، ليواجه، كايزر تشيفز في المباراة النهائية.

فوتبول تونسيان:

ذكر موقع “ football tunisien”، أن معين الشعباني بات قريبا للغاية، من الرحيل عن فريق الترجي، التونسي، بعد وداع مسابقة دوري أبطال أفريقيا على يد الأهلي.

وأضاف الموقع التونسي، أن فريق الترجي بقيادة معين الشعباني، قدم مستويات ضعيفة، في معظم المباريات  التي خاضها الفريق، في مسابقة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وأوضح الموقع التونسي، أن 3 مدربين يتنافسون على تدريب الترجي، خلفا لـ معين الشعباني، وهم: نبيل معلول الذي رحل عن منتخب سوريا مؤخرا، وراضي الجعايدي مدرب بولتون الإنجليزي، والذي يعد مطلبا لجماهيريا، بالإضافة إلى لسعد الشابي الذي حقق نتائج جيدة في آخر تجربتين له مع الاتحاد المنسيتري، والرجاء المغربي.

 

https://www.instagram.com/tv/CQonouRA0Hf/?utm_medium=copy_link

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