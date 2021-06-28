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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم .. عرض الفيلم المغربي "اللكمة" بـ نادي سينما البحر المتوسط

صدى البلد

يواصل نادي سينما دول البحر المتوسط عروضه في السادسة من مساء اليوم الإثنين وذلك بعرض الفيلم المغربي "اللكمة" إخراج محمد أمين مونة.

وكان الفيلم المغربي قد حصد جائزة (نور الشريف) لأحسن فيلم عربي، وجائزة (عمر الشريف) لأفضل ممثل لبطل الفيلم ربيع اكليم، و أيضاً في الدورة الأخيرة لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة.

الفيلم من إخراج أمين مونة وسيناريو ربيع اكليم الذي كتب السيناريو بجانب بطولته للفيلم، واشترك معه في التمثيل ساندية تاج الدين، ونعيمة إلياس، وطارق البخاري، وسعيد باي، وعبد السلام بوحسيني.

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وتدور قصة الفيلم حول تسبب شاب في حادث سير لرب  أسرته الفقيرة وهو ما يعرضه للاستفزاز من جميع أفراد الأسرة خاصة بعد عجزه عن المساهمة في مصاريف تلك الأسرة.

ويعقب العرض مباشرة بـ نادي سينما دول البحر المتوسط ندوة خاصة لمناقشة الفيلم تديرها رئيس النادي الناقدة السينمائية فايزة هنداوي،  ويراعى أثناء عرض الفيلم وفي الندوة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن نادي سينما دول البحر المتوسط تقيمة جمعية كتاب ونقاد السينما المصرية بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية  آخر اثنين من كل شهر .

سينما نادي سينما الإسكندرية السينمائي عمر الشريف نور الشريف

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