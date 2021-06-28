اكتشاف جديد بالسعودية.. بقايا حوت منقرض منذ 37 مليون سنة/ شاهد

من الاكتشفات المهمة

اكتشف مسؤولو هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أجزاء من بقايا حوت منقرض منذ نحو 37 مليون سنة في شمال غربي المملكة.

أهمية الاكتشاف

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، عبد الله بن مفطر الشمراني، إن هذا الاكتشاف يخدم العمل البحثي والعلمي، خاصة في مجال الأحافير، والتي تعد من الاكتشفات المهمة على مستوى العالم.

وأضاف عبد الله بن مفطر الشمراني أنه من شأن هذا الاكتشاف أن يثري الساحة العلمية لما يمثله من عمق تاريخي أحفوري مهم، يكشف لنا أسرار عصور جيولوجية وبيئات بحرية قديمة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية أن فريقًا متخصصًا من قسم الأحافير بهيئة المساحة الجيولوجية، مسح جروف الرشراشية الجيرية قرب محافظتي القريات والحديثة، للاستدلال والتعرف على أنواع الأحافير البحرية وبيئات ترسيبها في شمال المملكة قبل 37 مليون سنة.

عصر الأيوسيني

ويعد هذا الاكتشاف، بحسب هيئة المساحة الجيولوجية بالسعودية، الأول من نوعه في المملكة، علمًا أن الحوت المكتشف يعود للعصر الأيوسيني.

ويعد عصر الإيوسين حقبة جيولوجية استمرت من 56 إلى 34 مليون سنة مضت، وهي الحقبة الثانية من عصر الباليوجين، وامتد عصر الإيوسين من نهاية العصر الباليوسيني إلى بداية العصر الأوليغوسيني.