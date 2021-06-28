عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

من الاكتشفات المهمة

اكتشاف جديد بالسعودية.. بقايا حوت منقرض منذ 37 مليون سنة/ شاهد

بقايا حوت منقرض منذ
بقايا حوت منقرض منذ 37 مليون سنة بالسعودية

اكتشف مسؤولو هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أجزاء من بقايا حوت منقرض منذ نحو 37 مليون سنة في  شمال غربي المملكة.

أهمية الاكتشاف 

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، عبد الله بن مفطر الشمراني، إن هذا الاكتشاف يخدم العمل البحثي والعلمي، خاصة في مجال الأحافير، والتي تعد من الاكتشفات المهمة على مستوى العالم. 

وأضاف  عبد الله بن مفطر الشمراني أنه من شأن هذا الاكتشاف أن يثري الساحة العلمية لما يمثله من عمق تاريخي أحفوري مهم، يكشف لنا أسرار عصور جيولوجية وبيئات بحرية قديمة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية أن فريقًا متخصصًا من قسم الأحافير بهيئة المساحة الجيولوجية، مسح جروف الرشراشية الجيرية قرب محافظتي القريات والحديثة، للاستدلال والتعرف على أنواع الأحافير البحرية وبيئات ترسيبها في شمال المملكة قبل 37 مليون سنة.

عصر الأيوسيني

ويعد هذا الاكتشاف، بحسب هيئة المساحة الجيولوجية بالسعودية، الأول من نوعه في المملكة، علمًا أن الحوت المكتشف يعود للعصر الأيوسيني.

ويعد عصر الإيوسين حقبة جيولوجية استمرت من 56 إلى 34 مليون سنة مضت، وهي الحقبة الثانية من عصر الباليوجين، وامتد عصر الإيوسين من نهاية العصر الباليوسيني إلى بداية العصر الأوليغوسيني. 

السعودية.. التحالف يدمر صاروخين باليستيين أطقلهما الحوثيون تجاه المملكة

 

السعودية المساحة الجيولوجية فريق مساحة مستوى العالم بقايا حوت حوت منقرض

ترشيحاتنا

كوبا أمريكا.. البرازيل تتعادل مع الإكوادور.. وفنزويلا تودع البطولة

متحف جديد بالعاصمة الإدارية يضم الآثار النبوية.. الباز يكشف

يوليو.. شهر العودة الكبيرة لحفلات الفرق الموسيقية في مصر

اكتشاف جديد بالسعودية.. بقايا حوت منقرض منذ 37 مليون سنة/ شاهد

الصحة: تسجيل 389 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 30 وفاة

تفاصيل القصف الذي تعرضت له الأراضي السورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترك المنزل وسيطر على حساباتها.. تفاصيل خلاف شيرين وحسام حبيب

بشرى سارة.. صرف معاش إضافى لأصحاب المعاشات فى قانون التأمينات الجديد

أول قرار من مجلس سموحة بعد الهزيمة 3- 0 من الإسماعيلي

180 دقيقة = 0 تسديد .. أرقام كارثية لرمضان صبحي بعد الخروج من الكونفدرالية

حبس المتهم بقتل مدرب سباحة شهير في الشيخ زايد

قرار سعودي جديد بشأن تلقيح الأطفال ضد كورونا

أول تعليق من كايزر تشيفز على أزمة إصابات اللاعبين قبل لقاء الأهلي (خاص)

التفاصيل كاملة| مصرع مدرب سباحة بنادٍ شهير على يد مساعده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسطرمة العراقي في المنزل

مخاطر ضمور العضلات على الصحة بمرور الوقت

طبيب يوضح علاقة عملية تكميم المعدة والسمنة بعلاج تأخر الحمل

طريقة عمل المنسف الأردني .. خطوة بخطوة

فيديو

استقبال تاريخي .. لماذا يزور الرئيس السيسي العراق في هذا التوقيت.. فيديوجراف

ابنة هبة قطب.. ماذا حدث لفتاة المايوه الشرعي دينا هشام "فيديوجراف"

فيديوجراف.. شهادات فتيات استخدمن تطبيق حنين حسام

فيديوجراف .. من هي جينا كولانجيلو عشيقة وزير الصحة البريطاني

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

دعاء على تكتب: حقوق أصحاب المهنة

عمر عاقيل يكتب: رؤية مفقودة

ميران حسين تكتب: ضد المنطق .. «الأمان»

مني داوود تكتب: صندوق رسائلك

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ