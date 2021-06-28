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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل القصف الذي تعرضت له الأراضي السورية

قصف على سوريا
قصف على سوريا

كشفت وسائل إعلام، اليوم الإثنين، عن تفاصيل الانفجارات التي تعرضت لها الأراضي السورية قرب الحدود العراقية.

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وزير خارجية سوريا: الدول الغربية تريد إيصال المساعدات الإنسانية إلى الإرهابيين

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انفجارات ضخمة بالأراضي السورية قرب الحدود العراقية

وذكرت أن القصف استهدف منازل عناصر من الحشد الشعبي قرب الحدود العراقية السورية، واستهدف ساحة دعم لوجستي وعسكري في مدينة البوكمال السورية.

وأضافت أن القصف استهدف ميليشيات مسلحة عراقية وإيرانية داخل الأراضي السورية.

وذكرت وسائل إعلام، اليوم الإثنين، أنه جرى سماع دوي انفجارات عنيفة في الأراضي السورية قرب الحدود العراقية.

وأضافت أن مصدر الانفجارات "كان داخل الأراضي السورية واستهدف أماكن فيها منازل لمدنيين".

ومن ناحية أخرى، أعلن وزير خارجية سوريا، فيصل المقداد، أن الدول الغربية تحاول تمرير المساعدات الإنسانية إلى الإرهابيين في البلاد.

وقال المقداد في حديث لقناة “روسيا اليوم” إن المساعدات الإنسانية يجب إدخالها إلى سوريا عبر الحكومة في دمشق فقط، مضيفًا أن "الهدف الأساسي للغرب هو تمرير المساعدات للعناصر الإرهابية مثل جبهة النصرة وداعش والخوذ البيضاء".

وتابع: "إذا كانت الولايات المتحدة صادقة فيما يخص المساعدات، فإن سوريا مستعدة لإدخالها عبر دمشق، وليس عبر الحدود السورية التركية أو أي حدود أخرى".

وأشار المقداد إلى أن الولايات المتحدة "لا تهتم بحياة الشعب السوري"، والدليل على ذلك عدم رفعها الإجراءات القصرية والعقوبات التي تريد منها واشنطن منع دخول "لقمة خبز" لو تمكنت من ذلك.

وأكد الوزير السوري على أن "الوجود الأمريكي في سوريا غير شرعي وهو مدان وغير مسموح بحسب قرارات مجلس الأمن الدولي، ويجب أن ينتهي فورا".

وبخصوص القمة التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأمريكي جو بايدن، لفت المقداد إلى أن "جدول الأعمال الذي أتى به بايدن لم يكن موفقا، لأن الجانب الأمريكي ليس مخلصا فيما يتعلق بقضايا الأمن والتعاون الاستراتيجي ولا بقضية سوريا".

كما أعرب المقداد عن "ثقة دمشق العالية بروسيا"، مضيفا أنه يعتقد أن "الرئيس بوتين أخبر نظيره الأمريكي بما يجب على الولايات المتحدة القيام به لإنهاء وجودها في سوريا ووقف التدخل بشؤوننا الداخلية ووقف دعم التنظيمات الإرهابية".

الحشد الشعبي الأراضي السورية الحدود العراقية السورية البوكمال قصف على سوريا

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